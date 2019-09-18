【專家點評】美的置業銷售穩增

美的置業6個月中期業績，收入142億元(人民幣‧下同)，按年增加33.4%；毛利51億元，上升34.8%；錄得純利17.7億元，增長20.1%，每股盈利1.49元。不派中期息。核心淨利潤18.9億元，較18年同期增加28%，毛利率輕微擴闊至35.9%，整體業績表現不俗。

集團布局於珠三角、長三角、長中游、華北及西南五大核心經濟區，現時共有210個物業開發項目，通過合營企業及聯營公司參與39個項目，覆蓋全國15個省份、兩個直轄市的54個城市，擁有土地儲備總建築面積約為5,251萬平方米，平均地價約為每平方米2,677元，地價成本相對低，可確保項目平均毛利率維持30%以上。

未來，美的置業將持續推進轉型升級，堅持利潤導向和品質導向的方向發展。雖然內地對樓市調控未有放鬆，但剛性需求及城市化加速，均對集團有利，其合約銷售正穩定增長，未來盈利複合增長可達25%，剛亦被納入港股通，股價的催化因素多。內地醞釀減息及人民幣回穩，都利好美的置業表現，建議在20.2元吸納，目標價24元，跌穿18元止蝕。

英皇證券研究部聯席董事 陳錦興(作者為註冊持牌人士)

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