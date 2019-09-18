樓價UPDATES：珀麗灣兩房戶劈近100萬元售

二手業主減價，吸引買家加快入市。馬灣珀麗灣兩房單位，減價後即以720萬港元售出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●大潭浪琴園1座高層A室，實用面積約1,397方呎，三房一套連工人套房間隔，外望享優美海景，於日前獲租客以70,000元承租，實用呎租約50元。

●薄扶林置富花園14座高層E室，實用面積為439方呎，兩房間隔，以約700萬元獲承接，實用呎價約15,945元，新買家為同區分支庭客，見單位叫價合理，故拍板入市作自用，原業主於2006年2月份以約188萬元購入，是次轉售帳面獲利約512萬元，物業升值約272%。

●西區高士台2座中層C室，實用面積756方呎，兩房一套間隔，以月租43,500元租出，實用呎租57.5元。

●大坑上林1座中層C室，實用面積788方呎，三房一套連工人套房設計，享山景，以2,100萬元連車位易手，實用呎價26,650元，買家屬於用家，原業主為上林重建前麗星樓的住戶，獲發展商賠償單位及車位，持貨10年沽貨離場。

●鰂魚涌太古城啟天閣高層B室，實用面積約797方呎，三房一套間隔，外望太古城3期，側望可見海景，早於8月以1,730萬元放盤，及後減價80萬或約5%，以1,650萬元成交，實用呎價約20,703元。

●筲箕灣形薈2座高層H室，實用面積398方呎，一房間隔，望山景，獲租客以21,000元租入，實用呎租約52.8元，業主於2017年3月以793.4萬元購入，按買入價計算，租金回報約3.2厘，租客為外區客。

●小西灣藍灣半島2座低層D室，實用面積596方呎，兩房一套間隔，望將軍澳南部蔚藍全海景，獲租客以24,000元租入，實用呎租約40.3元。

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九龍區

●將軍澳清水灣半島8座高層E室，實用面積約524方呎，兩房間隔，今年9月叫價750萬元放售，經議價後減價35萬或約5%，終以715萬元以交吉形式沽出，實用呎價約13,645元。

●深水埗丰匯3座中低層A室，實用面積375方呎，一房間隔，望街景，買雙方議價後，以620萬元易手，實用呎價16,533元，新買家為上車客，見樓價近日略為回軟，即積極睇樓，最終承接上址作新居，成功上車。

●美孚新邨本月暫錄5宗成交，單位為4期百老滙109號極高層B室，實用面積442方呎，兩房間隔，座向東方，景觀開揚，最初開價608萬元，現於市場以588萬元成交，實用呎價13,303元，原業主於2009年8月以226萬元購入，持貨10年，現轉手帳面獲利362萬元離場。

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新界區

●馬灣珀麗灣13座中層C室，實用面積約583方呎，兩房間隔，享海景，獲外區首置人士火速決定入市，該盤年初開價約818萬元放盤，近月見市況有變而下調價格，雙方經議價後終以720萬元成交，實用呎價約12,350元，原業主於2014年7月以約500萬元購入，期內物業升值約44%。

●東涌昇薈5座中層A室，實用面積1,221方呎，四房連雙套房連儲物套房間隔，剛以月租39,000元租出，實用呎租32元，新租客為專業人士家庭，深知市場上四房大單位租盤甚為短缺，於是快速落實承租。業主於2019年7月以1,520萬元買入，租金回報約3.1厘。

●元朗YOHO MIDTOWN第6座中層D室，實用面積約898方呎，套三房連士多房間隔，外望翠綠山景，原先開價1,360萬元，經議價後減價210萬元或15%，以1,150萬元成交，實用呎價約12,806元，原業主於2010年3月以640.8萬元買入，持貨9年現轉售帳面獲利約509.2萬元，升值逾79%。

●屯門卓爾居1期2座低層B室，實用面積511方呎，兩房間隔，剛以月租14,000元租出，實用呎租27.4元。

●屯門萬寶大廈高層D室，兩房間隔，實用面積約254方呎，原業主早前叫價約390萬元放售，惟一直未成功沽出，故累減至350萬元出售，吸引用家興趣，最終議價後以342萬元成交，累計減幅約12%，實用呎價約13,465元，原業主於2000年9月以約50萬元購入，轉手帳面獲利約292萬元，物業升值約5.84倍。

●屯門卓爾居2期7座低層A室，實用面積521方呎，兩房間隔，以640萬元易手，實用呎價12,284元，原業主於2009年以178萬元買入，於2016年9月轉名至妻子名下，今年6月叫價730萬元放售單位，由於最近已購入新居，需要盡快套現，有感市場負面因素多，不惜大減價，最終減價90萬元或12%沽貨，持有單位10年，帳面獲利462萬元或2.6倍。

●大圍聚龍居10座高層A室，套三房連工人套間隔，實用面積約942方呎，原業主最初叫價約1,500萬元放售，有見近月市況波動、不明朗因素蔓延，故下調售價，新近獲區內客以1,360萬元承接，實用呎價約14,437元。

●沙田溱岸8號3座中層G室，實用面積725方呎，套三房間隔，議價後以1,301萬元易手，實用呎價17,945元，原業主則於2012年以771萬元購入，持貨7年，沽出單位帳面賺530萬元，單位升值約68.7%。

●沙田第一城48座低層F室，實用面積284方呎，兩房間隔，議價後以500萬元易手，實用呎價17,606元，原業主則於2010年以190萬元購入，持貨9年，是次沽出單位帳面獲利310萬元離場，升值約1.6倍。

●馬鞍山居屋富輝花園2座中層D室，實用面積570方呎，三房間隔，開價約720萬元，議價後以已補價自由市場價688萬元易手，實用呎價12,070元，原業主於2012年以389萬元購入，持貨7年，是次沽出單位帳面獲利約299萬元離場，單位升值約77%。

●大埔康樂園東路雙號屋，實用面積1,553方呎，議價後以3,180萬元沽，實用呎價20,476元，創同類型單位新高價，原業主則於2008年以1,688萬元購入單位，持貨約11年，是次轉手帳面獲利約1,492萬元離場，單位升值約88.4%。

●粉嶺牽晴間9月暫錄約2宗成交新近錄得3座中層D室，實用面積384方呎，兩房間隔，以524萬元易手，實用呎價13,646元，原業主則於2016年以403萬元購入上址，持貨約3年，是次易手帳面獲利約121萬元離場，單位升值約30%。

●上水彩居屋蒲苑A座低層6室，實用面積394方呎，兩房間隔，望山景，叫價約480元，以已補價自由市場價415萬元易手，實用呎價10,533元，原業主則於1985年以16萬元購入，持貨34年，當時單位未補地價。

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