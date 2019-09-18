【即市分析】瑞聲科技走勢呈突破
2019年09月18日 15:15
東網電視更多新聞短片
瑞聲科技
東方產經專欄作者HS哥：近期市場冇乜大板塊好炒，不過蘋果公司今個星期五就會正式發售新一代iPhone，有報道指初步預訂反應理想，一眾手機設備股今日(周三)即市炒上，瑞聲科技(02018)升一成，舜宇光學(02382)則升0.3%，丘鈦科技(01478)、通達集團(00698)、比亞迪電子(00285)及信利國際(00732)升幅則介乎3至6%。
從基本面睇，蘋果公司推出三款新iPhone，其中iPhone 11零售價僅699美元，比iPhone XR低，市場憧憬吸引的定價有助催谷銷量，咁相關蘋果概念股在港股中線持續吹冷風下受捧，亦算合情合理。
部署方面，早前市場熱炒舜宇，不過由於早前累升已多，反而股價近期升至近120元水平開始遇阻；相對地，有純正蘋果手機血統的瑞聲股價卻有後發先至迹象，即市股價早前先後上破多條平均線，今日更進一步上破100日線42元，以即市價計為7月初以來首次，值得吼位開Call。
瑞聲高盛購(19410)，2019年11月到期，行使價49.54元，實際槓桿約8倍，溢價約15%。
－－－－－－
Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。