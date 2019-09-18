【即市分析】瑞聲科技走勢呈突破

從基本面睇，蘋果公司推出三款新iPhone，其中iPhone 11零售價僅699美元，比iPhone XR低，市場憧憬吸引的定價有助催谷銷量，咁相關蘋果概念股在港股中線持續吹冷風下受捧，亦算合情合理。

部署方面，早前市場熱炒舜宇，不過由於早前累升已多，反而股價近期升至近120元水平開始遇阻；相對地，有純正蘋果手機血統的瑞聲股價卻有後發先至迹象，即市股價早前先後上破多條平均線，今日更進一步上破100日線42元，以即市價計為7月初以來首次，值得吼位開Call。

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