【市後重點睇】美匯守穩98.3　道期偏軟

2019年09月18日 16:10
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    (Getty Images圖片)
    美匯指數企穩於98.3樓上，離岸人民幣(CNH)最新見7.08，港匯企7.82水平，圓匯於108.2附近上落，歐元企1.105，英鎊仍處1.24水平。金價徘徊於1,502美元。布油、紐油分別企64.5美元及59.1美元。美國聯儲局即將公布議息結果，道指期貨跌28點。
    ●市後關注點
    -16:30　英國8月消費物價指數(CPI)
    -17:00　歐元區8月CPI終值
    -20:30　美國8月新屋動工
    ●港股缺乏方向，恒生指數收市微跌36點或0.13%，報26,754點，瑞聲飆一成。https://bit.ly/2kmQWcR
    -異動股：貨入強手中？愛康醫療再飆14%創新高。
    ●A股快報：滬綜指升7點，酒股強勢。https://bit.ly/2m1s7n1
    ●亞洲股市：日股跌0.1%，韓澳股個別發展。https://bit.ly/2mnpMTO
    ●歐洲股市早段向好，英國富時100指數升0.11%，報7,328點；德國DAX指數跌0.08%，報12,363點；法國CAC指數跌0.17%，報5,605點。
    ●歐洲經濟真差！8月汽車銷售大跌8.4%。
    ●【股匯攻略】金價靜待美國議息結果。https://bit.ly/2mhrqGl
    ●【即市分析】
    -美的置業銷售穩增。https://bit.ly/2kFDCk5
    -中糧肉食盈利值得憧憬。https://bit.ly/2lUQkvo
    -瑞聲科技走勢呈突破。https://bit.ly/2mnq3WQ
    ●【大行報告】
    -花旗看好華電華能，料受惠煤炭成本削減。
    -野村看好新iPhone付運，料可抵銷均價下調影響。
    ●新盤部署：
    -尚．珒溋首批138伙呎價2.43萬，啟德開價新高。
    -代理料尚．珒溋買家，投資者最多佔40%。
    -代理指尚．珒溋開價吸引。
    -迎海．駿岸下周推連租約單位吸引投資者。
    ●標準普爾給予九廣鐵路「穩定」評級。
    ●法國工會確認滙豐有意出售當地業務。
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