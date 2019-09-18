【市後重點睇】美匯守穩98.3　道期偏軟

美匯指數企穩於98.3樓上，離岸人民幣(CNH)最新見7.08，港匯企7.82水平，圓匯於108.2附近上落，歐元企1.105，英鎊仍處1.24水平。金價徘徊於1,502美元。布油、紐油分別企64.5美元及59.1美元。美國聯儲局即將公布議息結果，道指期貨跌28點。

●市後關注點

-16:30 英國8月消費物價指數(CPI)

-17:00 歐元區8月CPI終值

-20:30 美國8月新屋動工

-異動股：貨入強手中？愛康醫療再飆14%創新高。

●歐洲股市早段向好，英國富時100指數升0.11%，報7,328點；德國DAX指數跌0.08%，報12,363點；法國CAC指數跌0.17%，報5,605點。

●歐洲經濟真差！8月汽車銷售大跌8.4%。

●【即市分析】

●【大行報告】

-花旗看好華電華能，料受惠煤炭成本削減。

-野村看好新iPhone付運，料可抵銷均價下調影響。

●新盤部署：

-尚．珒溋首批138伙呎價2.43萬，啟德開價新高。

-代理料尚．珒溋買家，投資者最多佔40%。

-代理指尚．珒溋開價吸引。

-迎海．駿岸下周推連租約單位吸引投資者。

●標準普爾給予九廣鐵路「穩定」評級。

●法國工會確認滙豐有意出售當地業務。

－－－－－－

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。