【市後重點睇】美匯守穩98.3 道期偏軟
2019年09月18日 16:10
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(Getty Images圖片)
美匯指數企穩於98.3樓上，離岸人民幣(CNH)最新見7.08，港匯企7.82水平，圓匯於108.2附近上落，歐元企1.105，英鎊仍處1.24水平。金價徘徊於1,502美元。布油、紐油分別企64.5美元及59.1美元。美國聯儲局即將公布議息結果，道指期貨跌28點。
●市後關注點
-16:30 英國8月消費物價指數(CPI)
-17:00 歐元區8月CPI終值
-20:30 美國8月新屋動工
●港股缺乏方向，恒生指數收市微跌36點或0.13%，報26,754點，瑞聲飆一成。https://bit.ly/2kmQWcR
-異動股：貨入強手中？愛康醫療再飆14%創新高。
●A股快報：滬綜指升7點，酒股強勢。https://bit.ly/2m1s7n1
●亞洲股市：日股跌0.1%，韓澳股個別發展。https://bit.ly/2mnpMTO
●歐洲股市早段向好，英國富時100指數升0.11%，報7,328點；德國DAX指數跌0.08%，報12,363點；法國CAC指數跌0.17%，報5,605點。
●歐洲經濟真差！8月汽車銷售大跌8.4%。
●【股匯攻略】金價靜待美國議息結果。https://bit.ly/2mhrqGl
●【即市分析】
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-瑞聲科技走勢呈突破。https://bit.ly/2mnq3WQ
●【大行報告】
-花旗看好華電華能，料受惠煤炭成本削減。
-野村看好新iPhone付運，料可抵銷均價下調影響。
●新盤部署：
-尚．珒溋首批138伙呎價2.43萬，啟德開價新高。
-代理料尚．珒溋買家，投資者最多佔40%。
-代理指尚．珒溋開價吸引。
-迎海．駿岸下周推連租約單位吸引投資者。
●標準普爾給予九廣鐵路「穩定」評級。
●法國工會確認滙豐有意出售當地業務。
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