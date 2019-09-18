36小時開1間？無人互聯網酒店顛覆內地民宿

xbed無人互聯網酒店，租客在網上訂房後，入住全自動化。(互聯網)

內媒報道，內地互聯網酒店品牌XbedInn橫空面世，號稱在7月每72小時開業一家酒店、8月每36小時開業一家酒店，並且未來將繼續深耕全國三、四線城市。

其擴張速度，令同業包括2017年進入中國市場的印度酒店連鎖品牌OYO。以及美國短租約平台、近年進軍內地的Airbnb也開始感受到競爭威脅。

XbedInn旗下品牌Xbed乃主打「無人」概念的互聯網酒店，2015年8月在廣州成立。根據Xbed方面提供的數據，該公司目前在內地擁有4萬多間客房，覆蓋一百多個城市，今年上半年平均開房率為77%。擁有超過300多萬名會員，用戶回頭率達54.74%。2017年平台GMV（平台成交總額）為0.59億元(人民幣‧下同)，2018年平台GMV為6.53億元，上漲超過10倍。

所謂的「互聯網酒店」，Xbed給出的定義是房源共享、人力共享和全互聯網化營運，即用互聯網營運的方式去整合和改造傳統酒店，以互聯網技術將共享的房源與服務聚集，解決傳統酒店面臨的運營成本高漲、消費者體驗降低等痛點。

公開數據顯示，截至2017年底，內地住宿業的設施總數為45.7萬家。其中，小微酒店佔比64.3%，表明內地小微酒店的市場體量相當可觀。但這部分酒店普遍面臨比較分散、管理方式落後、運營效率低下、客戶體驗度差等問題，Xbed稱要解決的就是這些痛點。

要使得這些小微酒店變得更加高端和智能，Xbed會對酒店進行統一裝修、布草、洗滌、智能門鎖和VI。這家公司花了不少力氣來推廣自己的入住流程：配備了智能門鎖，可以讓客戶直接手機check-in、刷臉/指紋開門、一鍵呼叫在住清潔、一鍵購物、入住完成後一鍵check-out。

Xbed的創始人李春田曾經是7天連鎖酒店集團的創始成員，迄今為止，Xbed已經獲得三輪融資，具體融資金額不詳。

據了解，Xbed渠道中的業主，個人佔80%，剩下20%為酒店主和地產企業。

李春田稱，2017年中國共享住宿行業融資額約為5.4億美元，按年增長約180%。他並指,現時大量的資金湧到這個市場，所以它的變化是非常驚人的。

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