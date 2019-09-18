【零售寒冬】莎莎發盈警　8月蝕錢9月仍非常疲弱

集團預警，9月銷售情況仍然非常疲弱，於9月1日至15日期間的營業額按月跌約14%，按年也跌約29%。於上一個財政年度，集團截至9月30日止6個月期間的溢利為2.02億港元。

集團業績倒退的主要原因是其核心市場香港地區的銷售表現疲軟，受到香港持續不斷的社會活動、中美貿易戰升溫，以及人民幣貶值所影響，導致來自中國內地的訪港遊客銳減，消費意欲減退，繼而打擊銷售。

集團表示，現時手頭現金充裕，足以應付現時業務所需。不過，面對目前艱難的營商環境，集團亦已積極採取不同的應變措施以控制成本，當中包括與業主商討減租事宜，積極減省人工支出、銷售，以及行政等營運開支，審慎理財，並推出更多折扣優惠促進銷售及降低存貨量，致力減低存貨成本及保留現金。

與此同時，集團亦會持續審視市場情況，關閉低營運效益的店舖，以優化店舖網絡，並適時調整產品組合和推廣策略，以刺激銷售。此外，集團正籌備推出微信小程序，在顧客毋須親臨實體店的情況下，讓前線銷售員能於網上平台繼續與顧客進行互動和產品銷售。

集團相信，其展現出的靈活性能為集團保持實力，帶領集團渡過此困難時刻，同時為未來發展新零售模式奠下穩固基礎。

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