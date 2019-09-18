【零售寒冬】思捷全年續蝕21億　基礎業務有改善

集團期內執行了重組計劃，以便建立更精簡架構及逐步淘汰虧損業務，確認有關精簡人手計劃的一次過成本約3.54億元、就店舖關閉及虧損性租賃作出的額外撥備淨額8.95億元，以及物業、廠房及設備減值1.1億元。

在大幅削減成本下，集團基礎業務的除利息及稅項前(即計入特殊項目前)虧損為5.87億元，較對上年度的9.09億元大幅改善。這意味着集團業務初見改善。

德國仍是集團最主要的市場，佔總收入51.7%；亞太區主要由中國、新加坡、香港、馬來西亞、台灣、澳門、泰國、印度、緬甸，以及菲律賓組成，佔總收入9.5%。全球電子商店佔總收入28.8%，較高於2017年的27%。毛利率為50.3%，按本地貨幣計算，按年低1.1個百分點。

展望未來，經濟狀況預期仍充滿挑戰，集團將堅定推行策略計劃，使其順利邁向復興之路。

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