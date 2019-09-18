【樓價跌‧搵筍盤】首期100萬香港仔上車

港島樓做價向來較硬淨，上車客要尋覓筍盤從來不是易事，但原來香港仔田灣區的單幢樓，已經出現叫價「五字頭」放盤，議價後有機會見4球。雖然該區目前未有鐵路覆蓋，但勝在樓價細，是次介紹的上車盤富澤大廈，首期只需約100萬元。

大廈位於石排灣道48至54號，於1992年落成，樓齡約27年，樓高24層，一梯四伙，合共提供近100個單位。中原吳敬彰表示，入場單位為低層連平台戶，實用面積256方呎，原則兩房間隔，連逾700方呎平台，業主原現時放盤叫價530萬元，實用呎價20,703元。

該廈剛錄一宗減價成交，一個低層面積236方呎單位，7月開價468萬元，上月底降價至440萬元，近日終以418萬元售出，累劈50萬元或10.7%，呎價17,712元。

上述入場單位以交吉放售，買家可承做八成樓按，首期要支付106萬元。而以現時普遍供樓息率約2.625厘，還款期25年計算，每月供款約19,289元。假設買家為首置客，需支付樓價的3%作從價印花稅，即約15.9萬元。

代理又指，由於地理位置問題，田灣區樓價向來較香港仔市中心低，現時該區單幢盤入場費一般都需約520萬元起。同時田灣提供200餘方呎的細單位，因此入場費亦相對較低，而區內大多為自住用家。

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