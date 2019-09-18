港人需儲幾多錢先有「安全感」？調查指最少要...

香港存款保障委員會公布，香港人儲蓄「安全感」指標調查結果，顯示有六成半受訪者有儲蓄習慣，相關人士每人每月平均儲蓄金額較去年增長7%，中位數為5,000元。

香港人就目前擁有的儲蓄所帶來的「安全感」評分為56.1分，較去年55.5分錄得輕微上揚，並認為目前需要擁有78萬元儲蓄，才能獲得足夠「安全感」。

在退休準備方面，於50至65歲的在職受訪者中平均認為，退休需要擁有近524萬元儲蓄方有足夠「安全感」，當中有72%人有儲蓄習慣，每月平均儲蓄9,900元，較整體市民每月平均儲蓄高出約31.6%。

至於儲蓄方式，最多受訪者以銀行存款作儲蓄，比率高達七成半，與去年相若。其次則為購買儲蓄保險，及投資股票、債劵和基金，兩者比例均逾三成。而儲蓄的主要目的為應付不時之需及準備退休。

值得留意的是，去年受存款保障計劃保障的成員銀行，持有的相關銀行存款總額為2.29萬億元，按年增長了4%。

存款保障計劃為市民存款提供保障，一旦銀行倒閉，每名存款人於每間銀行最高可獲50萬元的保障，資料顯示約九成存款人受存保計劃全面保障。

存款保障委員會主席許敬文表示，目前50萬元的存款保障額足夠，亦符合國際標準。未來會定期檢討相關保障額，若存款保障比例低於一定水平，有機會作出調整。

有關調查由香港民意研究所進行，於今年8月6日至22日期間，透過隨機電話訪問形式，訪問共1,000名18歲或以上香港人，並對308名50至60歲在職人士作出調查。

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