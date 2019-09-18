外資醒覺了！「莫迪經濟學」難繼承中國神話　正狂沽印股

國際投資者終於認清一個事實，就是印度的「莫迪經濟學(Modinomics)」並不是中國經濟神話的繼承者！對此，外資正以創紀錄的速度，拋售過去6年間投入的450億美元(約3,510億港元)印度股票倉位。

外國傳媒引述統計報道，自6月以來，外資已拋售了45億美元(約351億港元)的印度股票，預計會出現至少自1999年以來規模最大的季度拋售潮。管理約520億美元資產的Lombard Odier投資管理公司首席投資策略師Salman Ahmed直接道出箇中原因，就是因為「圍繞莫迪的樂觀情緒已消退了」。

所謂「莫迪經濟學」，是指印度總理莫迪在古吉拉特邦執政12年的成功經驗。他執政該邦期間，古吉拉特從一個經濟表現平庸、能見度不高的邦，一躍成為全印度經濟增速最快、外貿出口最多、基建發展最好，以及行政效率最高的邦。

由於有了成功經驗，使莫迪自2014年出任印度總理後，市場憧憬他能為印度帶來新氣象，惟近期信心出現180度逆轉。眾多數據表明，印度經濟正失速，增長已連續5季放緩，第2季僅增長5.7%，為2013年初以來最低、有經濟前瞻作用的汽車銷售正以有史以來最快的速度下滑、失業率飆升至45年最高，銀行系統也受到全球最糟糕的壞帳率拖累，有統計指，今年全球銀行股股價最差的10家銀行中，印度就佔了7家。

面對經濟疲弱，雖然莫迪政府未袖手旁觀，但投資者批評，經濟改革令人失望，當中，廢鈔令被廣泛認為是經濟增長遲緩的一個原因，商品和服務稅改革也因過於複雜而遭到抨擊。

事實上，印度的企業信心正變得悲觀。印度聯合利華董事長Sanjiv Mehta警告，公司做的肥皂和洗髮水能「抗人體衰退」，但不能抵禦經濟衰退；塔塔汽車行政總裁Guenter Butschek表示，印度汽車業的增長故事「即將崩潰」。

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