【深度解構】香港市道感覺衰過沙士　實情有幾悲？

香港社會動盪持續，已威脅到各行各業的經營狀況，8月恐怕有不少企業「埋單」蝕錢，即使捱得住，恐怕交租後也所剩無幾。此時此刻，你的心情如何？

【酒吧：遊客生意跌至零】

Corner House Restaurant & Bar餐廳職員Reema及Arvind說：「受社會運動影響，遊客生意是零，而香港居民的消費意欲亦降低，估計是想留多個錢傍身，6月至今生意額下跌30%，就算外賣生意增加5%，幫補都有限。」

【食店：完租約前或結業】

開業逾一年的如意冰室私房菜負責人Paul說：「餐廳自今年初便一直虧蝕，至今生意額跌兩成，已多個月沒出糧給自己，12名員工薪金已減無可減。假如示威活動持續，生意額沒增加，餐廳或者要租約完結之前倒閉，200萬至300萬元裝修費不奢望回本。」

【藥房：營業額挫逾六成】

金沙大藥店老闆張浩倫說：「公司整體生意額減少逾六成，慶幸業主願意減租，9月起未來五個月減租2萬元，至每月6萬元，的確可減輕財政壓力。公司亦主動出擊，為內地客戶提供送貨服務，以免生意跌勢過急。」

【餐廳：人均消費僅50元】

日溢中西美食老闆彭先生說：「近月生意額減少三至四成，晚市、通宵及周末生意尤其差。餐廳幾乎沒有新客或遊客的生意，熟客亦慳荷包，人均消費僅約50元。」

【找換店：內地客大減拖累】

興華人民幣找換店負責人洪先生說：「公司近月生意減少一半，主要是內地客減少，因為公司七成客戶為內地居民。每個月舖租10萬元以下，因為經營困難，正與業主磋商減租一成。」

【化妝品：由賺2億元到蝕錢...】

莎莎國際周三(18日)發盈警，預期截至2019年8月31日止5個月營業額約30億港元，按年下跌約 15%，其中港澳市場大跌17%。集團8月銷售表現最差，按年下降約28%，而港澳市場亦於該月跌32%。此銷售跌幅導致港澳市場及集團於8月錄得虧損，亦引致集團於首5個月期間錄得虧損。

集團預警，9月銷售情況仍然非常疲弱，於9月1日至15日期間的營業額按月跌約14%，按年也跌約29%。換言之，截至9月30日止6個月很大機會蝕錢或微賺。

相比之下，集團去年截至9月30日止6個月期間的溢利為2.02億港元。

【酒店界：放無薪假、減薪、裁員】

有調查指出，全港酒店業之中，大約77%從業員被要求放最多3天的無薪假；46%認為，他們的月薪將減少高達3,000港元；43%相信若社會局勢再變差，就要面對裁員。

調查於8月底進行，訪問了來自40家酒店、共438名員工。

事實上，隨着社會動盪加劇，8月訪港旅客按年劇減40%，為2003年「沙士」以來最慘淡。

【旅遊業：唔使多講 連日本都去少咗】

日本政府觀光局周三(18日)公布的最新數據顯示，8月到日本觀光的外國遊客人數料按年減少2.2%，至252萬人，為2018年9月以來首次下跌。

究其原因，包括因日韓貿易戰，令8月赴日觀光的南韓遊客按年銳減48%，至30.87萬人，為2016年5月以來最低；香港也是因素，相信受社會動盪影響，8月赴日的港人減少了4%，至19.03萬人。

相比之下，8月訪日的中國內地遊客按年大增16.3%，至100.06萬人；台灣增加6.5%，至42萬人；美國增加14.3%，至11.78萬人；越南增加27.7%，至4.37萬人。

可想而知，社會動盪讓一向喜歡去日本的港人也無甚心情了...

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