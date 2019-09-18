歷史總是驚人地相似 今次聯儲議息或重演12年前劇本？

美國聯儲局將於香港時間周四(19日)凌晨2時公布議息結果，目前市場觀望氣氛濃厚。回望12年前，即2007年9月19日，時任聯儲局主席伯南克宣布減息0.5厘。然而，巧合的不單是減息時間，當時的經濟狀況亦與現時驚人地相似。

自去年以來，美國經濟增長持續放緩，惟聯儲局主席鮑威爾一直暗示，儘管經濟增長放緩，但沒有衰退風險，當局預測經濟仍會繼續保持正增長。

雖然美國經濟衰退警告信號頻現，惟美債息「倒掛」卻被市場忽略，美股在7月屢創新高，8月經歷回調後，9月初再出現反彈，並直迫歷史高位。

值得留意的是，上述情景與12年前經濟狀況不謀而合。

回看2007年，美債息同樣出現「倒​​掛」；當年美國經濟增長亦較2006年放緩；標指則在當年7月創新高、在8月經歷回調。當年9月聯儲局宣布減息後，伯南克亦為經濟護航，強調美國經濟似乎未步向衰退，並相信2008年會繼續出現正增長。9月減息後，美股在2007年10月續創新高。

不過，其後的發展可謂眾所周知，在次年、即2008年，全球金融海嘯全面爆發，美股道指由2007年10月高位14,279點，反覆狂跌至2009年3月低見6,440點，美國更在2009年起，先後展開三輪量化寬鬆(QE)，為經濟提供支撐。

目前未知聯儲局今次是否重演12年前的劇本，即再度減息，惟近日沙特油田遇襲，成為近期最大的「黑天鵝」，更有機會引發地緣政治危機。中美關係又時好時壞，不斷困擾市場...

美國今次會否再經歷十多年前的經濟衰退？唯有靜待歷史見證。

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