【零售寒冬】思捷︰港示威很大影響　分店人流瀉四成

他透露，得悉部分地區舖租出現較大幅度調整，如業主因示威事件而願意減租，同時社會事件獲平息，相信未來會在適當時間擴展新舖。他並稱，有就旗下香港店舖跟業主商討租金，但暫未有結果。

公司亦縮減香港總部規模，同時於全球大削169間店舖及削減31%非前線員工，以減經營性開支，他目前表示，未來不會裁員，但會續減店舖，如按銷售面積計算，將有低雙位數的跌幅。

柯清輝亦稱，由於全球各地區收入均錄得雙位數字跌幅，拖累全年收入按年減16.3%至129.3億元。如按本地貨幣計算，則下跌12.9%。

雖然管理層曾表明，會專注發展中國市場，但期內亞太區收入佔比僅約10%，集團行政總裁兼執行董事Anders Kristiansen解釋，目前所有產品均適合亞洲人的身型，約76%產品設計迎合中國市場，強調公司高度重視亞洲市場。

他表示，公司會向電子化轉型，銳意改善產品品質及減少靠折扣優惠帶動銷售的意願不變。公司業績正改善，但要扭虧為盈需時，預計收入於明年度錄低雙位數跌幅，毛利率會稍升；未來數年毛利率可增3至5個百分點，預計兩至兩年半內可達收支平衡。

－－－－－－

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。