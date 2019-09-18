【零售寒冬】思捷︰港示威很大影響 分店人流瀉四成
2019年09月18日 18:37
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左起：Anders Kristiansen、柯清輝、財務總裁兼執行董事鄧永鏞
思捷環球(00330)主席兼執行董事柯清輝表示，近來香港示威事件為零售業及公司帶來「很大影響」(big impact)，就香港地區而言，近期分店人流大減40%，繼而拖累銷售。但他直言，公司旗下位於香港的店舖數量大幅削減，已「所剩無幾」，且香港收入佔比相當少，認為對生意影響有限。
他透露，得悉部分地區舖租出現較大幅度調整，如業主因示威事件而願意減租，同時社會事件獲平息，相信未來會在適當時間擴展新舖。他並稱，有就旗下香港店舖跟業主商討租金，但暫未有結果。
公司亦縮減香港總部規模，同時於全球大削169間店舖及削減31%非前線員工，以減經營性開支，他目前表示，未來不會裁員，但會續減店舖，如按銷售面積計算，將有低雙位數的跌幅。
柯清輝亦稱，由於全球各地區收入均錄得雙位數字跌幅，拖累全年收入按年減16.3%至129.3億元。如按本地貨幣計算，則下跌12.9%。
雖然管理層曾表明，會專注發展中國市場，但期內亞太區收入佔比僅約10%，集團行政總裁兼執行董事Anders Kristiansen解釋，目前所有產品均適合亞洲人的身型，約76%產品設計迎合中國市場，強調公司高度重視亞洲市場。
他表示，公司會向電子化轉型，銳意改善產品品質及減少靠折扣優惠帶動銷售的意願不變。公司業績正改善，但要扭虧為盈需時，預計收入於明年度錄低雙位數跌幅，毛利率會稍升；未來數年毛利率可增3至5個百分點，預計兩至兩年半內可達收支平衡。
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