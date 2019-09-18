【供樓注意】想每月慳幾百蚊？快趕低息「尾班車」...

受資金成本上漲影響，大型銀行近日先後上調物業按揭實際利率，以改善利潤水平。不過，部分中小型銀行仍保持相對進取的按揭條款吸客，其中工商銀行(亞洲)的按揭封頂利率，為最優惠利率(P)減2.9厘，意味實際利率僅2.475厘，相較四大行低0.15厘，另現金回贈最高可達貸款額1.6%。

此外，部分銀行亦為指定客戶提供較佳的按揭優惠，例如星展銀行(香港)豐盛理財客戶及大新銀行VIP銀行服務客戶，若經該行敍做按揭貸款，實際按揭利率可低至2.475厘。

以400萬元貸款額、還款期30年計，若按揭利率低0.15厘，每月供款減少1.94%或313元，全期利息開支則節省6.31%或11.27萬元。

中原按揭經紀董事總經理王美鳳指出，由於部分中小型銀行未有完全跟隨大行削減優惠，令不少市民湧至中小行敍做按揭，力求趕上優惠「尾班車」。由於申請人數眾多，導致部分銀行出現「塞車」情況，審批時間或長達一個多月，部分甚至可能暫停按揭申請，建議市民同時於數間銀行申請按揭，有備無患。

她又指，目前不同銀行間的按揭條款差異大，例如實際按揭利率差距可達0.1至0.25厘，而現金回贈差距亦達0.2至1%水平，而且優惠組合多變，選擇時宜「貨比三家」。

星之谷按揭轉介行政總裁莊錦輝認為，中小型銀行的按揭批核較有彈性，客戶宜申請多間銀行作「後備」。惟他提醒，如果需要申請按揭保險敍做高成數貸款，則不建議向太多銀行提交申請，因為香港按揭證券公司審批按揭個案時，若來自同一個申請人，於不同銀行的申請資料有異，可能會拖慢批核速度。

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