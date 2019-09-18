新股專輯：百威IPO重臨　券商料不會大幅超購

致富集團證券業務主管郭家安透露，自百威亞太重啟上市計劃消息曝光後，一直有不少客戶向其查詢。雖然是次招股價範圍有所調低，但市盈率較7月首次招股更高，原有意以孖展認購的客戶「縮沙」，改以現金認購。

郭氏提到，目前坊間普遍對認購百威亞太的意欲麻麻，相信除非有外界唱好，及其他券商的孖展認購突然大增，否則是次公開發售部分不會大幅超購。

耀才證券行政總裁許繹彬提到，兩個月時間變化很大，在中美貿易戰陰霾、本港基本局勢未明及石油危機下，投資者現時「唔敢抽新股，就算係大市都怯，只敢短線投資」，存有「信心危機」。由於新股存有資金鎖定期，「今日唔知聽日事」，「啤酒股唔係得百威亞太」，投資者可選擇已上市的啤酒股作短線交易，故不太看好是次百威亞太的公開發售情況，籲投資者不要期望過高，「當普通新股就夠」，但相信是次其能成功上市。

信誠證券聯席董事張智威指，今次整體環境與7月有別，由於上次資金緊張，加上息口高，故不少投資者在首日便「落飛」，而現時息口已回落，投資者先持觀望態度，預料認購反應在招股期尾聲會較熱烈。

－－－－－－

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。