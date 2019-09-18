中國電信︰明年會推平價5G手機　料有大規模換機潮

陸氏透露，中電信擬在5G推出初期優先搞好5G終端銷售合作管道；從大舉採購5G手機和創新終端令有關產品在市面上有大量供應。中電信亦會將5G終端統一納入5G專區，開展體驗式行銷。

中電信之前曾經預計，明年中將迎來5G手機大規模換機潮，5G手機價格將迅速下降，換言之5G手機會愈來愈便宜，更多用戶可以負擔，選用5G服務。

該公司調查顯示，多達67.8%的受訪中國消費者有意更換5G手機，40.8%的人最關心的是網速更快， 26.7%最看重流動數據更平、17.2%最重視網絡更穩定，16%最着緊網路覆蓋更廣。

另報道指，三大電訊商表示，客戶購買5G終端後在8月和9月可免費領取並體驗每月100 GB數據，亦有不少分析稱電訊商將於10月左右正式推出5G商用套餐。然而，中電信今次宣佈，10月底前5G終端使用者可繼續領取每月100 GB數量，言下之意5G正式套餐推出的時間或有所後延。

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