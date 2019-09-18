中國電信︰明年會推平價5G手機 料有大規模換機潮
2019年09月18日 19:23
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(中新社圖片)
內地傳媒報道，中國電信(00728)市場部副總經理陸良軍表示，中電信將聯合重點廠商於明年上半年推出售價2,000元人民幣(下同)以內的5G手機，與公司給出的目標(明年底)有所提前。他又說，中國明年會有1.7億部5G手機，中電信將佔6,000萬部。
陸氏透露，中電信擬在5G推出初期優先搞好5G終端銷售合作管道；從大舉採購5G手機和創新終端令有關產品在市面上有大量供應。中電信亦會將5G終端統一納入5G專區，開展體驗式行銷。
中電信之前曾經預計，明年中將迎來5G手機大規模換機潮，5G手機價格將迅速下降，換言之5G手機會愈來愈便宜，更多用戶可以負擔，選用5G服務。
該公司調查顯示，多達67.8%的受訪中國消費者有意更換5G手機，40.8%的人最關心的是網速更快， 26.7%最看重流動數據更平、17.2%最重視網絡更穩定，16%最着緊網路覆蓋更廣。
事實上，中國移動(00941)6月底亦說過會推動5G晶片和手機等終端設備價格快速下跌，明年底將推出售價1,000至2,000元檔次的5G手機，實現高、中、低端5G產品協同發展，實現5G替換4G。
另報道指，三大電訊商表示，客戶購買5G終端後在8月和9月可免費領取並體驗每月100 GB數據，亦有不少分析稱電訊商將於10月左右正式推出5G商用套餐。然而，中電信今次宣佈，10月底前5G終端使用者可繼續領取每月100 GB數量，言下之意5G正式套餐推出的時間或有所後延。
5G網路是目前5G商用的最大制約因素。中移，中電信和中國聯通(00762)今年分別擬建5萬、4萬和4萬個5G基站。但目前，即使是北京、上海、廣州和深圳這些一線城市也未能實現5G網路的連續覆蓋，也進一步影響運營商5G正式套餐的制定和推出。
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