理財Campus：三種積金自願供款　學玩賺到盡

強積金唔夠你退休，已是不爭的事實！為了退休無憂，打工仔只好「逼」自己儲多一筆，為將來做準備。積金局提供三類自願性供款，既不用繳付零售基金的認購費外，甚至可以省回稅款，打工仔係時候看看三類自願性供款有乜咁着數！

●自願性供款(VC)-離職可提取唔使等退休

積金點解唔夠使？因為在強積金制度下，僱員及僱主的強制性供款合計僅為僱員薪金的10%，並設有3萬元每月入息上限，所以每年最高強制性供款僅36,000元，心水清的打工仔當然明白資金有限。

不過，僱主、僱員或自僱人士亦可作自願性供款。據積金局報告，在2009至2018年間，自願性供款總額（不包括特別自願性供款），由43億元增至116億元，增幅為1.69倍。

僱主為何願意幫僱員作VC？無他，因為這部分可以為僱主扣減利得稅（上限為僱員總薪酬的15%），亦可以用這項「福利」留住人才，可謂雙贏！至於僱員做VC供款，需要知會僱主在原來的積金帳戶增加供款外，亦不可以用作扣稅，但就可在離職時提取VC，不用等65歲退休時取回。

駿隆集團常務董事陳銳隆贊成打工仔供VC，為未來的退休生活累積更多財富。積金局報告顯示，截至2018年底，約有9萬個僱員供款帳戶自2000年12月（即強積金制度開始實施時）開立，期間沒有轉工，並持續收取供款，這些帳戶中的強積金資產平均為36萬元，當中約3萬個帳戶同時持有VC，這些帳戶的強積金平均資產升至達84萬元。

●特別自願性供款(SVC)-操作靈活 提款或設限

特別自願性供款毋須通報僱主，僱員可以自由地選擇自己心儀的強積金計劃受託人，可以每月定額供款或一次過供款都無問題。一般受託人會設定最低供款額，金額多為數百元。陳銳隆指，打工仔應量力而為，審視個人退休保障的需要，再衡量供SVC的需要性。

SVC計劃成員可隨時提取或轉移累算權益，毋須等到離職，是較靈活的投資及儲蓄工具，但部分受託人限制每年的提款次數，額外提款需繳手續費。

然而，近年特別自願性供款錄得負增長，供款額由2017年的20.83億元減少至2018年的8.6億元。他解釋，近年積金局留意到SVC有異常流入流出情況，監管機構為加強打擊反洗黑錢，於去年3月實施《2018年打擊洗錢及恐怖分子資金籌集（金融機構）（修訂）條例》。另積金局於去年八月下旬發出指引，要求受託人必須就SVC設立適當的風險管理機制，包括進行「認識你的客戶」（KYC）程序。而多家強積金受託人一度暫停接受SVC新申請及新供款，所以去年供款額按年減少。

●可扣稅自願性供款(TVC)-扣稅上限每年6萬元

增加供款又可以扣稅，看來相當着數。雖然TVC計劃僅由今年4月初起推出，但截至6月底的相關供款已達1.77億元。

勿以為可以大幅增加TVC，往後便不用交稅，因稅務扣減上限為每年60,000元（若有投保合資格延期年金保費的話，便需合計）。若以現時最高的稅率17%計算，每年最多可以節省10,200元稅款。

不過，針無兩頭利，TVC的供款可以自由進，卻不可以自由出，計劃成員必須年滿65歲，才可提取相關供款的累算權益。陳銳隆指，TVC計劃更吸引高薪年長人士申請，因供款被綁的時間相對較短。

強積金儲得愈多當然愈好。除作強制性供款外，若同時作自願性供款，對計劃成員的最終累算權益有何影響？據積金局資料，假設打工仔月入1.8萬元，薪酬在四十年內無實質調整，投資回報每年2%的話，若單做強制性供款，預計累算權益為132.2萬元，若以薪酬的5%作TVC，預計累算權益總額將達198.3萬元，較前者多五成。若再進一步，做埋5%TVC及做5%VC，預計累算權益則升至264.4萬元。

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