【零售寒冬】BOSSINI全年蝕1.39億　港澳盈轉虧

期內毛利下跌18%，至8.46億元，低於2018年的10.36億元；毛利率減少1個百分點，至52%。

集團表示，在社會不安狀況和中美貿易戰共同影響下，香港零售市場呈現一片愁雲慘霧，本地零售銷售增長自2018年7月起顯著放緩。同時，人民幣貶值和香港地產及投資市場向下，持續影響消費意欲，導致店內消費下跌，從而令佔集團綜合收益達65%的香港及澳門地區的銷售受到影響。

香港及澳門和新加坡的同店銷售額分別下降10%及9%；其中，香港及澳門營運虧損3,300萬元，有別於2018年錄得盈利2,400萬元，新加坡營運虧損1,300萬元。中國大陸及台灣的同店銷售額分別錄得6%跌幅及8%跌幅；其中，中國大陸營運虧損5,800萬元，台灣營運虧損3,100萬元。集團整體同店銷售額下跌9%。

截至6月30日，集團業務遍布全球31個國家和地區，店舖數目為1,061間，高於2018年的938間，包括286間直接管理店舖及775間特許經營店舖。香港及澳門市場仍然為集團的核心市場及主要收益來源，店舖數目穩定，維持於39間，較2018年40間減少1間。

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