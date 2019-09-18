新盤UPDATES︰多個項目登場 一手市乍旺
2019年09月18日 21:06
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發展商積極進行新盤銷售工作，部分市區新盤截票反應熱烈、進取開價，有望令近期較沉寂的市況帶來突破。
●匯璽III共錄逾五千票登記 超購逾13倍
市區新盤市場爆發搶客戰。新鴻基地產(00016)旗下西南九龍匯璽III，明日(9月18日)將開售352伙，發展商今午截止接受認購，共錄約5,100張入票，超額認購逾13倍。
樓盤首張價單推出235伙，折實平均呎價21,722元，發展商形容為時光再倒流價。若扣除合資格人士可獲的定額折扣，開放式折實入場費由605.62萬元起。而日前加推的價單第2號共176伙，折實平均呎價為24,340元，屬原價推出。
●尚．珒溋首批138伙呎價2.43萬 啟德開價新高
由內地房企合景泰富(01813)及龍湖集團(00960)合作發展的啟德新盤尚．珒溋公布開售詳情。合景泰富市務及營銷總監(香港及海外)張詩韻稱，尚．珒溋首張價單推出138伙，間隔一房至三房，實用面積332至752方呎，折實呎價由21,388至26,515港元，入場費728.88萬元，最高售價1,919.71萬元。
張指出，首批單位折實平均呎價24,310元，價錢具競爭力。示範單位今日(18日)起開放，日內開始收票，最快下周開售。資料顯示，上述開價已創啟德發展區新盤新高紀錄。
同區OASIS KAI TAK於2017年9月推出首批單位，折實平均呎價20,225元，折實售價由518萬至1,208.7萬元，折實呎價17,059至22,900元。
●代理料尚．珒溋買家 投資者最多佔40%
啟德新盤尚．珒溋首張價單138伙折實平均呎價24,310港元，美聯住宅部行政總裁布少明認為，該盤開價屬低於市價，不排除可加價加推，預料買家中，投資者將佔30%至40%。
●代理指尚．珒溋開價吸引
中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑認為，9月樓市成交增加，啟德尚．珒溋首張價單推出138伙，折實平均呎價24,310港元，開價具吸引力，目前同區餘貨呎價亦要2.8萬至3萬元，加上提供細單位，預料市場反應理想。
他表示，9月至今，新盤市場只錄得300多宗成交，明日(19日)有大型新盤開售300多伙料可沽清，但全月一手成交量料只有約1,500宗，較原本預期2,000宗為少。
龍湖集團香港項目營銷總監黃少鴻補充，項目提供多種付款方法，總折扣共18%。
●高爾夫‧御苑短期重推餘貨 末季標售洋房
恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝表示，粉嶺高爾夫球會旁高爾夫‧御苑剛取得滿意紙，預計會在1至2周內重推餘下的分層戶，主要為三房戶，價錢與之前相若，或會提供入伙優惠。至於提供的25幢洋房，預計第四季以招標形式推出。該盤累售307伙，合共套現逾28.5億元。
他又指出，業主正陸續收樓，目前有9成已售單位已收樓，料短期內可完成收樓程序。
至於其他新盤部署，他表示，該部門料於第四季再推出兩個新盤，包括旺角利奧坊3期及羅便臣道項目，兩盤合共提供500多伙。
問及近月市況不穩會否影響部署，他表示，自6月份起，整個一手市場有約十個新盤推出，銷情反應不俗，普遍可沽八成單位，反映用家依然有一定需求，惟投資者或採取觀望態度。他預計，短期內樓價走勢持平。
●高爾夫‧御苑會所及示範單位即時睇
恒基地產(00012)旗下粉嶺高爾夫球會旁高爾夫‧御苑今日(9月18日)開放度假式園林會所及連裝修示範單位予傳媒參觀。項目會所面積約5.7萬方呎，由國際室內設計公司負責打造，提供15項設施，包括室內及室外泳池、宴會廳、健身室及兒童天地等。
該盤同時開放兩個示範單位予傳媒參觀，其中第9座25樓A室連裝修單位，屬三房雙套戶型，實用面積967方呎，外望開揚高爾夫球場景觀。至於另一間同層B室交樓標準單位，實用面積960方呎，同樣享有開揚景觀。
●迎海．駿岸下周推連租約單位吸引投資者
恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，旗下馬鞍山迎海．駿岸近期已售出3伙海天名邸大宅。為回應市場上投資者需求，項目有20多伙已租出單位，部分於下周以連租約形式推出，料提供每年約2.5至3厘租金補貼優惠，詳情稍後公布。
中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑稱，即日起向項目其中3名買家，贈送總值18萬元入伙宴優惠。
林透露，旗下正在收購紅磡地盤的進展順利，整個重建計劃規模龐大，最快明年第四季有機會啟動第一期銷售攻勢，該期提供約千伙，估計主打細單位。
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