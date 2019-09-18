新盤UPDATES︰多個項目登場　一手市乍旺

發展商積極進行新盤銷售工作，部分市區新盤截票反應熱烈、進取開價，有望令近期較沉寂的市況帶來突破。

●匯璽III共錄逾五千票登記 超購逾13倍

樓盤首張價單推出235伙，折實平均呎價21,722元，發展商形容為時光再倒流價。若扣除合資格人士可獲的定額折扣，開放式折實入場費由605.62萬元起。而日前加推的價單第2號共176伙，折實平均呎價為24,340元，屬原價推出。

●尚．珒溋首批138伙呎價2.43萬 啟德開價新高

張指出，首批單位折實平均呎價24,310元，價錢具競爭力。示範單位今日(18日)起開放，日內開始收票，最快下周開售。資料顯示，上述開價已創啟德發展區新盤新高紀錄。

同區OASIS KAI TAK於2017年9月推出首批單位，折實平均呎價20,225元，折實售價由518萬至1,208.7萬元，折實呎價17,059至22,900元。

●代理料尚．珒溋買家 投資者最多佔40%

啟德新盤尚．珒溋首張價單138伙折實平均呎價24,310港元，美聯住宅部行政總裁布少明認為，該盤開價屬低於市價，不排除可加價加推，預料買家中，投資者將佔30%至40%。

●代理指尚．珒溋開價吸引

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑認為，9月樓市成交增加，啟德尚．珒溋首張價單推出138伙，折實平均呎價24,310港元，開價具吸引力，目前同區餘貨呎價亦要2.8萬至3萬元，加上提供細單位，預料市場反應理想。

他表示，9月至今，新盤市場只錄得300多宗成交，明日(19日)有大型新盤開售300多伙料可沽清，但全月一手成交量料只有約1,500宗，較原本預期2,000宗為少。

龍湖集團香港項目營銷總監黃少鴻補充，項目提供多種付款方法，總折扣共18%。

●高爾夫‧御苑短期重推餘貨 末季標售洋房

恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝表示，粉嶺高爾夫球會旁高爾夫‧御苑剛取得滿意紙，預計會在1至2周內重推餘下的分層戶，主要為三房戶，價錢與之前相若，或會提供入伙優惠。至於提供的25幢洋房，預計第四季以招標形式推出。該盤累售307伙，合共套現逾28.5億元。

他又指出，業主正陸續收樓，目前有9成已售單位已收樓，料短期內可完成收樓程序。

至於其他新盤部署，他表示，該部門料於第四季再推出兩個新盤，包括旺角利奧坊3期及羅便臣道項目，兩盤合共提供500多伙。

問及近月市況不穩會否影響部署，他表示，自6月份起，整個一手市場有約十個新盤推出，銷情反應不俗，普遍可沽八成單位，反映用家依然有一定需求，惟投資者或採取觀望態度。他預計，短期內樓價走勢持平。

●高爾夫‧御苑會所及示範單位即時睇

該盤同時開放兩個示範單位予傳媒參觀，其中第9座25樓A室連裝修單位，屬三房雙套戶型，實用面積967方呎，外望開揚高爾夫球場景觀。至於另一間同層B室交樓標準單位，實用面積960方呎，同樣享有開揚景觀。

●迎海．駿岸下周推連租約單位吸引投資者

恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，旗下馬鞍山迎海．駿岸近期已售出3伙海天名邸大宅。為回應市場上投資者需求，項目有20多伙已租出單位，部分於下周以連租約形式推出，料提供每年約2.5至3厘租金補貼優惠，詳情稍後公布。

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑稱，即日起向項目其中3名買家，贈送總值18萬元入伙宴優惠。

林透露，旗下正在收購紅磡地盤的進展順利，整個重建計劃規模龐大，最快明年第四季有機會啟動第一期銷售攻勢，該期提供約千伙，估計主打細單位。

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