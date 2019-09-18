樓價UPDATES：交投回勇　太古城本月暫錄8宗買賣

鰂魚涌太古城本月錄8宗買賣，當中不乏低價個案。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●太古城海星閣低層G單位，實用面積580方呎，成交價1,110萬元，實用呎價19,138元，低市價10%。

●西半山本月以租務個案為主，該區美麗閣低層G室，實用面積1,094方呎，以三房間隔，景觀開揚，以4.2萬元租出，實用呎租38.4元。

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九龍區

●油塘居屋油翠苑D座高層05室，實用面積400方呎，以兩房間隔。單位8月底放盤，原叫價520萬元，減12萬元後，獲買家以508萬元第二市場價承接，實用呎價12,700元。

●九龍太子道西御‧太子低層A室兩房戶，實用面積409方呎，獲買家以790萬元承接，實用呎價19,315元。據了解，原業主於2012年以498萬元一手購入，期內升值59%。

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新界區

●粉嶺名都1座高層A室，實用面積399方呎，以兩房間隔，座向東北外望樓景。單位原開價540萬元，放盤3個月，減11.2萬元後，獲外區買家以528.8萬元購入，實用呎價13,253元。原業主於2016年3月以350萬元入市，持貨3年帳面獲利178.8萬元。

●細價單位不乏買家承接，屯門叠茵庭1座中層D室兩房戶，實用面積389方呎，有買家鍾情上址間隔實用四正，考慮不久即以507.68萬元購入，實用呎價約13,051元。

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