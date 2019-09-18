夜市UPDATES：等減息美股窄幅波動　油價跌1%

市場靜候美國聯儲局最新的利率決議，美股早段窄幅波動，道指目前報27,050點，跌60點或0.22%；標指報2,996點，跌8點或0.29%；納指報8,161點，跌24點或0.29%。港股期指夜市目前報26,752點，升20點，低水2點。

聯儲局將在香港時間周四(19日)凌晨2時公布貨幣政策會議決定以及政策聲明，市場大多預計將會減息0.25厘，以抵銷國際貿易緊張關係及全球經濟放緩對美國經濟的影響；受貨幣寬鬆預期拖累，美國10年期國債孳息率下跌至1.763%。

然而聯儲局周二進行了十年來的第一次隔夜回購操作，以使基準聯邦基金利率回到理想的2%至2.25%目標區間，引起投資者的重視。

分析師稱，隔夜回購利率飆漲，可能迫使聯儲局再次下調作為利率走廊上限的超額準備金利率(IOER)，以便確保引導經濟的主要工具——聯邦基金利率保持在目標區間內。

另外，美伊緊張關係升級，美國總統特朗普周三要求財政部大幅增加對伊朗的制裁，據報襲擊沙特石油設時的無人機和導彈都來自伊朗。國際油價似乎未太受消息影響，紛紛回落1%，紐約期油報每桶58.50美元，跌1.42%；布蘭特期油報63.96美元，升0.91%。

歐股個別發展，英股跌0.16%；德股升0.12%；法股升0.13%。

【21:30】觀望聯儲局議息結果，美股周三(18日)早段偏軟，道指低開92點，報27,017點，納指挫20點，至8,165點。

聯邦快遞(FedEx)發出全年盈利預警，料2020年度每股純利跌幅介乎16%至29%，遠差過6月時估計只有單位數字跌幅，主要是貿易戰導致環球經濟不明朗，以及結束與亞馬遜的生意關係。至於聯邦快遞截至8月底止賺7.45億美元或每股2.84美元，遜預期的3.15美元，收入輕微跌至170.6億美元。聯邦快遞股價早段插11.82%，報152.81美元，聯合包裹(UPS)亦跌2.9%至118.84美元。

軟件公司Adobe雖然第3季業績勝預期，但唱淡未來前景，股價受壓，跌3.09%，至275.89美元。

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