麗新系三企公眾持股量不足
2019年09月19日 00:11
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麗新系林建岳
林建岳旗下麗新系有三家上市公司周三(18日)同發公告，指各自的公眾持股量均少於最低規定的25%水平，並正考慮採取不同的措施盡快恢復公眾持股量至法定要求。三公司分別為麗新發展(00488)、豐德麗(00571)和麗豐控股(01125)，全部均涉及公司股東余卓兒和余少玉(下稱余氏)增持股份而導致公眾持股量不足。
其中，豐德麗的公眾持股量更降至低於15%，至只有14.95%而需按上市規則要求於周三早上停牌，直至公眾持股量恢復為止。該公司近日股價波動，周一(16日)升22.22%後，翌日卻顯著下跌8.33%，是次停牌前股價報1.21元。
根據豐德麗公告，余氏最新一次增持90.2萬股或0.06%公司股權後，合共持有近1.5億股股份，佔已發行股本10.05%，成為公司主要股東。按上市規則定義為核心關連人士，其股份將不計入公眾持股量。
另外，麗展和麗豐亦披露各自的公眾持股量分別為24.73%及18.84%。兩間公司公告顯示，余氏現分別持有麗展19.01%和麗豐10.04%股權，同為兩公司的主要股東及核心關連人士，其股份均不計入公眾持股量。
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