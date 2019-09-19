麗新系三企公眾持股量不足

其中，豐德麗的公眾持股量更降至低於15%，至只有14.95%而需按上市規則要求於周三早上停牌，直至公眾持股量恢復為止。該公司近日股價波動，周一(16日)升22.22%後，翌日卻顯著下跌8.33%，是次停牌前股價報1.21元。

根據豐德麗公告，余氏最新一次增持90.2萬股或0.06%公司股權後，合共持有近1.5億股股份，佔已發行股本10.05%，成為公司主要股東。按上市規則定義為核心關連人士，其股份將不計入公眾持股量。

另外，麗展和麗豐亦披露各自的公眾持股量分別為24.73%及18.84%。兩間公司公告顯示，余氏現分別持有麗展19.01%和麗豐10.04%股權，同為兩公司的主要股東及核心關連人士，其股份均不計入公眾持股量。

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