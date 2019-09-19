中信里昂傳受壓　檢討太古廣場租約

外媒指，中信里昂被要求檢討其位於太古廣場1座辦公室的租約。

該發言人指，中信里昂為公司旗下太古廣場和鰂魚涌太古坊辦公室物業的長期租戶之一。該行自2000年起已進駐太古廣場一座，現時租用逾7萬方呎辦公室樓面。太地又稱，非常珍視雙方的長遠夥伴關係。

報道引述中信里昂回應指出，公司並非遷出位於太古廣場第1座的現址，而是要重新商討租約的事宜。

報道表示，國泰一位員工於7月份示威活動期間被捕，遭北京批評未能好好處理事件，隨後中國民航局於八月初向國泰發出重大航空安全風險警示，該局官員並透過太古行政人員向國泰管理層作出批評。

事實上，自8月中不足1個月內，國泰有三名高級管理層相繼辭職，分別為行政總裁何杲、顧客及商務總裁盧家培，以及主席史樂山。

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