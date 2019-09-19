易憲容​　油價飆升恐生連鎖反應

9月14日，沙特阿拉伯的主要石油設施遭遇到無人機的襲擊，原來以為只是美國B級動作片妙想天開的情節，現實中卻在沙特發生，世界上的恐怖活動已上升到另一個層面。

沙特主要石油設施受到恐怖襲擊後，美國上下都把矛頭直接指向了伊朗，刺激全球石油價格在9月16日突然飆升。倫敦布蘭特期油在亞洲時段曾飆升19.5%或12美元，至每桶71.45美元，按美元計創出了該合約1988年推出以來的最大單日漲幅，創3年多來油價的最高紀錄。紐約期油也狂升了15.48%，美國收市時漲14.7%，報每桶62.9美元。

國際油價之所以會如此突然快速的飆升，主要是因為這次突襲可能導致國際石油供應突然大規模中斷。沙特阿美(Saudi Aramco)的原油因襲擊事件日均損失產量約570萬桶。這樣大的產量損失，對國際原油市場來說，是有史以來最嚴重的供應中斷，規模超過了1990年8月海灣戰爭時的水平。根據美國能源署的數據，這次石油供應中斷的規模也超出了1979年伊朗伊斯蘭革命時的幅度。

根據報道，沙特可在數天內恢復大部分被中斷的原油生產，但要全面恢復產能或需要花上數周時間。後有報道，沙特最快2至3周可全面恢復產能，加上美國總統特朗普表示不想向伊朗開戰，紓緩中東地緣危機。9月17日倫敦布蘭特期油大幅回落最多6.9%。

事件發生後，也門胡塞武裝(Houthi)已經承認責任，但美國將矛頭直接指向胡塞武裝背後的伊朗。胡塞武裝宣稱以10架無人機進行突然襲擊，但彭博社引述美國政府匿名高官稱，其中一處受襲擊地點布蓋格(Abqaiq)的證據顯示，是遭到巡航導彈擊中，這已經超出胡塞武裝的能力範圍。從美國公布的衞星照片顯示，布蓋格和胡賴斯(Khurais)合共有19處受到襲擊，當中痕迹並不符合胡塞武裝宣稱以無人機攻擊。另外，受損地方全是面向北方或西北方，這意味着襲擊最大機會來自伊朗或伊拉克，而不大可能來自南方的也門。所以，美國國務卿蓬佩奧譴責伊朗策劃了這次沙特石油設施的無人機襲擊事件，其幕後黑手就是伊朗。

沙特的石油產量突然減少一半，國際上的分析推測背後基本上是伊朗和其也門代理人精心策劃，其根源就在於美國對伊朗的極限施壓，最終導致伊朗政府攤牌報復。對於沙特而言，這次事件損失慘重，肯定不會舒服，長遠可能要對也門游擊隊不停打擊。而伊朗方面敢發動這次突然襲擊，也反映了伊朗對美國不惜一戰。伊朗的終極殺着還有軍事封鎖霍爾木茲海峽，令伊拉克、沙特，以至阿聯酋的石油都不能運出。這將隨時對國際石油市場帶來更為嚴重打擊。也就是說，新的地緣政治衝突會進一步擴大與深化，這些都會嚴重影響國際市場的原油價格。

當然，對於國際油價未來會如何走向，是否會繼續快速飆升，這主要取決於沙特的原油供應能否在短時間內穩定下來，目前的情況來看，無論是美國還是沙特都動用戰略石油儲備，以穩定石油供應；還有，中東的地緣政治的衝突是否會加劇或同類的事件會再次發生。就目前美國總統的態度來看，希望緩解這場衝突，不準備發動戰爭，但伊朗方面並不收手，存在不確定的因素太多。如果中東的地緣政治繼續惡化，這將造成對全球石油供應鏈嚴重衝擊，導致油價飆升。

還有，全球石油價格突然這樣快速飆升，有可能全面影響全球各國的物價水平，特別是美國的消費價格指數會影響較大。如果這種情況發生，對全球經濟造成嚴重的影響不可能避免。無論實體方面與政策方面都會如此。比如這可能影響美聯儲的貨幣政策變化。因為紐約油價如此快速飆升，可能導致核心消費物價指數有較為強勁上升勢頭。如果這種情況出現，整個國際金融市場的預期可能全面調整。所以，這次襲擊事件對全球經濟的影響到底有多大，還得繼續觀察。

易憲容

青島大學經濟學院教授，當代內地著名經濟學者，原中國社科院金融研究所金融發展室主任，以敢言著稱，有「房地產平民代言人」的稱號。易氏擁有上海華東師範大學碩士、中國社會科學院研究生院經濟學博士學位。

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