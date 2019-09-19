東方日報B2：尚‧珒溋呎價$24310　貴絕啟德

合景泰富市務及營銷總監(香港及海外)張詩韻表示，該盤首批單位間隔介乎一至三房，實用面積332至752方呎，折實呎價由21,388至26,515元，入場費728.88萬元，兩房單位最低售價由994.55萬元起，三房單位最高售價為1,919.71萬元。她指，是次售價具競爭力，示範單位昨起開放，日內開始收票。

龍湖集團香港項目營銷總監黃少鴻補充，項目提供多種付款方法，最高總折扣共18%，將會因應市況再決定加推安排。資料顯示，同區OASIS KAI TAK於2017年9月推出首批單位，折實平均呎價20,225元，折實售價由518萬至1,208.7萬元，折實呎價17,059至22,900元。

對於該盤今次開價，中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑認為，該盤開價具吸引力，目前同區餘貨呎價亦要2.8萬至3萬元，加上提供細單位，預料市場反應理想。他指出，月初至今新盤市場只錄300多宗成交，料全月一手成交量可達1,500宗，但會較原先預期2,000宗為少。

市場昨日流傳有大手客，以公司名義入票近300張登記，並有機會購買多達70伙。資料顯示，該盤首張價單推出235伙，折實平均呎價21,722元，與項目對上一期約兩年前開價相若，發展商直言為時光再倒流價。如果扣除合資格人士可獲的定額折扣，開放式折實入場費由605.62萬元起。而日前加推的價單第2號合共176個單位，折實平均呎價為24,340元，屬原價推出。

事實上，近月受社會氣氛不穩等影響，地產商早前一度拖慢推盤步伐，亦普遍以貼近甚至低價開盤，成功於淡市下創出熱銷成績。會德豐地產的將軍澳日出康城GRAND MONTARA於6月底晒冷式發售全盤的504伙，開價較同區一手盤做價低約一成，結果即日沽清所有單位，套現超過48億元。至於同系區內的MARINI，緊接於上月底開盤，首日沽出近九成推出的單位，更立即以接近原價水平加快推售新一期的GRAND MARINI。

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