大健　倫交所拒提親　句句么心

這個合併建議消息公布後,財金界以至一般市民都在討論這宗交易,大部分評論都看淡成事機會。當中有不少評論再次聯想到政治任務,又或者以此來說明香港對內地經濟發展的特殊地位。

可惜,或者以上想法已經過時,從倫交所的拒絕信中可找到答案:「We recongise the scale of the opportunity in China and value greatly our relationships there. However, we do not believe HKEX provides us with the best long-term positioning in Asia or the best listing/trading platform for China. We value our mutually beneficial partnership with Shanghai Stock Exchange which is our preferred and direct channel to access the many opportunities with China.」

以上是我把原文略譯出來讓大家自己咀嚼。大意是「我們看重中國市場,但我們不認為港交所可以幫助我們建立優勢,我們已選擇了上海交易所與我們合作」。相信讀者也記得我在這裏提過「滬倫通」已經開通,以及近月內地財金官員的言論和措施。與其將這個合併建議想成政治任務,我則比較認為是在快將無飯開前的最後掙扎。

大健

中環金融人,亦是科技顧問公司始創人。

------

Click下面粒掣,儲on.cc coins!機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。