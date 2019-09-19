金曹　港股應跌未跌蓄勢反彈

港股碰到250日平均線(約27,373點)即告下跌，期指在9月12日之後，三天的高位分別見27,335、27,387、27,394，之後就跌到執筆之時最低26,676，共跌了718點，或由高低回調2.62%。剛剛好大概是2018年每周的波幅。

由於這幾天有三大利淡因素出現，如淡友主導的話，跌幅不可能如此溫和，只係平均一星期2.6%，加上並未見到大量新的PUT倉，就算9月16日新推出一周結算期權，成交也未算太多，恒指引伸波幅維持在警戒線20之下，淡友似乎未敢大肆追沽。正所謂「應跌唔肯跌」，後市可能仍會出現反彈。不過，活躍期權CALL只係維持在27,000至27,400之間，估計9月結算偏離最近高位27,394機會不大。

這幾天連續有三個壞消息，首先是沙特油田被無人機攻擊，雖然伊朗否認跟事件有關，但美國傳媒報道有衞星照片顯示，伊朗方面在沙特遇襲前確有無人機活動。事件令到之前美國總統特朗普革走鷹派國家安全顧問的利好消息消失，一加一減。事件如何演變還要看特朗普如何調整美伊關係，暫時估計不會開戰。由於石油設施需要長達數個月恢復，各國表示會動用石油儲備確保供應足夠。

二是大行因本港示威活動暴力升級影響旅遊及消費行業，將樓價由原本上升10%改為下跌25%。地產股大概佔恒指三成比重，即這一板塊拖低恒指起碼7.5%﹐即由近期高29,000點回到26,800。加上金融股也未必有升幅，現時大家只能期望運動能盡快回復和平理性，消費信心盡快回復，否則26,800應會失守。

三是雖然特朗普表示願意跟中國簽臨時的貿易協議，但美國國會卻有可能成功通過《香港人權及民主法案》。其實這並沒有新意，因華府已可透過《全球馬格尼茨基人權問責案》制裁嚴重違反人權的個別外國官員或單位，多一條法案也不會特別增加法外管治權，但明顯製造政治噪音，有機會為臨時貿易協議製造障礙，加大了10月市場的波動。

期權盤現在部署在25,400至27,400之間，假如恒指跌穿26,540﹐繼續走弱的機會較大，27,000已成反彈阻力。

期權及程式交易專家 金曹

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