古勝 收息股宜避之則吉
2019年09月19日 00:42
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今個星期有兩個市場關注點，其一是沙特阿拉伯石油設備遇襲，油價大幅波動；其二是四家央行周四(19日)公布議息結果，其中美國有冇減息，大家睇報紙時應該已知悉。咁究竟上述因素對港股部署有咩啟示？
首先，環球息率中線向下趨勢本來難以逆轉，但早前油價抽上，令市場憂慮通脹升溫下，變相減少央行能夠減息的空間，睇番周三(18日)執筆時，市場預期到今年12月最後一次議息時，息率會跌到落1.25至1.5厘之機會率，由一個月前的49.1%下降至周三的9.8%，多少反映環球市場對美國減息速度放慢的預期，這對息口敏感股有一定影響。
其次，即使沙特能源部長日前指，可以在9月底全面恢復生產，紐約期油即時快速下滑，但問題是未來石油設備會否再次受襲卻屬未知之數，故對油價敏感的「三桶油」及油服股周三股價全線回落、中資航空股絕地反彈。但事件是否已告一段落仍屬未知之數。故未有貨者暫不宜沾手，至於已入貨者，在「今日唔知明日事」下，更應吼位食胡為妙。
另外，以美國為首的環球央行，若然未來減息速度放慢，意味收息股的吸引力將下降(主因兩者之間的息差擴闊速度減慢)，而且一眾公用股如中電(00002)、香港中華煤氣(00003)及電能實業(00006)等股價普遍從8月初開始反覆下跌，雖則跌勢已有喘定迹象，惟卻難以找到大升誘因，反而考慮到整體營運環境大多惡化下，未來能否維持固有派息政策亦難料，現階段買入甚有「賺息蝕價」之危，故建議避之則吉。
最後，港鐵(00066)今期就因為「出軌」爆紅，不過股價跌幅唔大。咁就係，一來本地鐵路業務收入唔係佢股價拾級而上主因，但所謂有得必有失，其股價早前之上升動力既然來自地產發展項目，惟如今連本地地產股都企唔穩，加上一方面建制派放風話要用《收回土地條例》此尚方寶劍來增加土地，另一方面政策又出手加強空置稅罰則的靈活性，反映未來港樓存在變數，所以港鐵仲可唔可以維持現時估值存在疑問，其股價9月初一度跌穿250日線後反彈，若未來再次失守，則跌勢必進一步加劇，又係唔掂得！
東方產經專欄作者 古勝
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