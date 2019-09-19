古勝　收息股宜避之則吉

今個星期有兩個市場關注點，其一是沙特阿拉伯石油設備遇襲，油價大幅波動；其二是四家央行周四(19日)公布議息結果，其中美國有冇減息，大家睇報紙時應該已知悉。咁究竟上述因素對港股部署有咩啟示？

首先，環球息率中線向下趨勢本來難以逆轉，但早前油價抽上，令市場憂慮通脹升溫下，變相減少央行能夠減息的空間，睇番周三(18日)執筆時，市場預期到今年12月最後一次議息時，息率會跌到落1.25至1.5厘之機會率，由一個月前的49.1%下降至周三的9.8%，多少反映環球市場對美國減息速度放慢的預期，這對息口敏感股有一定影響。

其次，即使沙特能源部長日前指，可以在9月底全面恢復生產，紐約期油即時快速下滑，但問題是未來石油設備會否再次受襲卻屬未知之數，故對油價敏感的「三桶油」及油服股周三股價全線回落、中資航空股絕地反彈。但事件是否已告一段落仍屬未知之數。故未有貨者暫不宜沾手，至於已入貨者，在「今日唔知明日事」下，更應吼位食胡為妙。

東方產經專欄作者 古勝

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