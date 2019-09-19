林嘉麒　美回購利率飆升似響警

本周市場焦點之一是美國聯儲局議息。議息前，美國金融體系出現了亂子，通過回購協議借入隔夜現金的成本飆升至10%，其增幅超過4倍。聯儲局即時注入了數十億美元，以維持聯邦基金利率目標區間2至2.25厘之間，這也是聯儲局公開市場操作的一個正常行動，但是在技術問題下，利率在周三(18日)操作未能回復區間範圍之內，聯儲局需要於周三繼續努力。當然，聯儲局有能力回復利率正常。不過，疑問是，利率在議息前突然飆升，亦是十多年來的的首次干預，是巧合還是箇中另有原因？

回購利率大幅上升，反映美國貨幣市場在融資需求與供應之間有錯配情況。回購是金融體系的一個重要組成部分，因為回購協議使企業能夠利用美國國債作為抵押品，短時間內獲得現金，為市場提供流動性。是次利率表現並不尋常，美國貨幣市場突然收緊非常大件事。

有簡單的解釋認為，是由於企業交稅而取出現金；亦有指，是因為聯儲局在2014年結束買債後，銀行準備金一直在下降，反映市場並未願意通過回購操作放貸，市場資金因此較以往緊張。筆者認為由後者居多，皆因周三期貨利率亦顯示，預期減息四分之一的機率由原本九成大降至六成多，不減息的機率更大幅升至三成以上。

假若市場資金緊張而導致回購利率抽升，聯儲局短期內減息或可增加流動性，惟銀行根本是無錢可借出，就算利率再低，公開市場操作的效果並不明顯。要解決中線問題，應該是透過重啟量寬或類似MLF的操作直線提供資金而解決這不尋常的情況。當然，筆者現時在觀察階段，如果真的是交稅原因，可以當作沒有這回事，惟投資者應該小心為上，每次黑天鵝出現皆是殺人於無形。

大市方面，議息前港股成交淡靜。一方面在等待議息後的最新未來的利率預期，近期美國10年期利率較早前1.9厘回落至1.8厘，整體上避險情緒未改變，投資者仍願意冒上較高的投資風險，大部分正期望聯儲局會在今次減息。假若事與願違，資金會迅即避險。更重要的是，聯儲局的會後聲明會左右投資者未來的部署。恒指連續第二日收於50天線以下，由之前的支持位變成短線阻力，幸好的是低位未下移，26,700是短線支持位，走勢上似是等待聯儲局的議息結果。淡友好，好友也好，建議下周再作部署，不宜輕舉妄動。

宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒(作者為註冊持牌人士)

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