楊俊文　高油價拖慢美減息步伐

前幾天沙特石油設施被攻擊，產量下跌500多萬桶，佔沙特整體出口四成多，油價即時上衝63美元一桶水平。以全球每日原油產出1億桶計，沙特產出佔了一成，少了五百多萬桶意味全球產出即時少了5%供應。一般常識是供求問題，供應多則價跌，產出少則價升，但供求關係會影響價錢升幾多則少有人談及。

油價在2000年前大部分時間只是30美元樓下，之後一直上升到2007年時曾高見140美元水平，當時上漲的原因是中國急速發展，對原油需求大增，產油國即時努力增產，但建設石油出產基建需時，永遠供不應求。當時的日產量是七千多萬桶，而需求是八千多萬桶，長期維持數百萬桶的供求失衡。意味着如果長時間供求失衡，油價的確可以倍升。

然而，沙特在受攻擊後第2天已經表明在11月左右應可恢復生產八至九成，油價應聲下跌。再者，今時不同往日，各產油國如美國、俄羅斯等產量一直不是全力運作，要增產可以隨時增產，和2007年前火力全開都不夠的情況並不相同。所以，油價只會在較沙特受攻擊前略高水平走動而不會大升。

油價升會影響美國消費指標，如果通脹增速加快，美國要加息。因此，原先預期美國本周近100%會減息0.25厘以及12月再減0.25厘，12月減息預期即時降至只有六成多機會。減息速度減慢，會令全球股市破頂的速度降低，所以全球股市預計末季都會在高位上落而不會大幅向上突破。

博浩資產管理首席投資總監 楊俊文 (作者為註冊持牌人士)

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