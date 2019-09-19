溫灼培　澳元前景三個微妙變化

最近環球金融市場出現了一些微妙變化。首先，面對內地經濟增長放緩壓力加深，尤其是製造業一直處於收縮狀況，人民銀行於本月初終出手宣布降準。而市場預期人行更多寬鬆措施今年內將陸續有來。其次，歐央行上周議息會後同時宣布減息及量寬。這一切給予筆者感覺全球央行似乎正傾向加大寬鬆貨幣政策力度。執筆時聯儲局雖未議息，但料今晨亦已作出減息決定。

第二個微妙變化是中美貿易摩擦雖相信難全面化解，但因應近期雙方所釋出的善意，或許事情暫不致於惡化。據了解，周四在華盛頓，中美更將舉行副部長級談判。假使中美談判出現好消息，提防可對大市投資氣氛帶來刺激。

第三個微妙變化是在英國國會阻攔下，約翰遜政府作出硬脫歐的機會減退。這可降低英國可能硬脫歐而對整個歐洲以至全球經濟所帶來的衝擊。現惟關注美國會否對伊朗動武。如美國能表現克制，這樣以上述三個環球因素變化的改善下料可有助商品貨幣如澳元及新西蘭元的穩定。建議澳元可於68美仙伺機吸納，龐大支持料於67美仙。

恒生銀行首席市場策略員 溫灼培

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