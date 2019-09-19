彭偉新　恒指20天線不容有失

港股經過八月見24,899點低位後，便持續作出反彈，並曾一度重返250天線見27,366點，以累計升幅計算，共上升了2,467點，不過當指數在升上250天線後，已連續多日回吐，而且成交額及資金流入的情況亦出現減退，或反映出股價反彈已經接近尾聲。

恒指由低位反彈後，已成功收復了保歷加通道中軸，並上試過保歷加通道的頂部，由於短期在250天線的阻力頗大，似乎向上升穿的機會不大。加上，恒指自4月高位30,280點開始回落以來，恒指已形成了一個明顯的下降走勢，多次在指數升至下降通道頂部便即時回落，今次指數或會重蹈覆轍，再度形成下降走勢，若指數一旦失守保歷加通道中軸或20天線，宜全線進入避險。

希瑪眼科股價於去年10月及11月兩次在升上6.15元時遇阻後，股價一度跌至今年5月低位3.93元後見底反彈。不過，股價仍然無法突破6.15元的阻力，並於七月再次見頂回落，而股價於8月見4.18元後再度反彈，在昨日更以大陽燭升破整個回調幅度的61.8%反彈阻力。

在資金進一步流入下，相信股價可以有進一步的上升，尤其是收復前跌浪總跌幅的61.8%目標為例，相信股價可以重返之前高位。投資者可以在5.50元買入，上望6.15元，穿4.80元先行沽出。

京華山一研究部主管 彭偉新(作者為註冊持牌人士，並沒有持有股份及相關衍生產品之權益)

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