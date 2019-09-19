美國聯儲局宣布減息0.25厘　符合市場預期

美國聯儲局於香港時間周四凌晨宣布今年第2次減息，聯邦基金利率調低0.25厘，至介乎1.75至2厘，符合市場預期。據當局最新預測顯示，聯儲局官員對未來是否進一步減息存在意見分歧。

消息公布後，道指一度急跌逾百點，最新報27,038點，跌72點。

聯儲局一連兩日會議後發表聲明，稱美國經濟溫和增長，就業市場維持強勁，失業率依然低企，家庭開支以強勁速度增長，但商業固定投資及出口轉弱。

通脹方面，整體通脹，以及食品和能源以外的通脹均低於2%，市場通脹指標維持低企，長期通脹預期則變化不大。當局重申會繼續監察數據信息對經濟前景的啟示，並「採取適當行動」以維持經濟擴張。

投票取向上，公開市場委員會(FOMC)成員以7贊成對3票反對通過今次減息決議，當中，堪薩斯城聯儲銀行行長喬治及波士頓聯儲銀行羅森格倫繼續要求利率維持不變；聖路易斯聯儲銀行行長布拉德則主張減息半厘至介乎1.5至1.75厘，顯示局內意見分歧，或增加進一步減息的難度。

與此同時，聯儲局就其資產負債表作出技術調整，把向銀行支付的超額儲備金率(IOER)，由2.1厘降至1.8厘。降低超額儲備金率有助降低銀行將資金存放在聯儲局的誘因，轉而向其他短期市場提供貸款，可對聯邦基金利率構成下行壓力。

聯儲局主席鮑威爾稍後召開記者會，為今次政策行動解話。該局上一次減息是今年7月底，當時鮑威爾形容減息是「周期中段調節」(mid-cycle adjustment)，並非是持續減息周期的開端。

外界揣測他希望仿效前主席格林斯潘於90年代做法，透過微型寬鬆周期(mini easing-cycle)，數月內減息3次，成功延長經濟增長多一段時間。

無論如何，本周輕微減息肯定不能令美國總統特朗普滿足，他上周揚言應將利率降至零或以下，以降低華府償還債務及利息的成本。他之前亦多次促請聯儲局減息，推低美元匯價以提振美國的競爭力。

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