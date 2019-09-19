美股道指曾跌逾200點　收市轉勢做好

美國聯儲局一如市場預期宣布減息，美國股市表現反覆，道指最多曾跌211點，至尾市轉勢做好，收報27,147點，升36點或0.13%；標指收報3,006點，升1點或0.03%；納指收報8,177點，跌8點或0.11%。

個股方面，聯邦快遞(FedEx)發出全年盈利預警，料2020年度純利跌介乎16%至29%，消息拖累該公司股價收市急跌12.92%。軟件公司Adobe雖然第3季業績勝預期，但唱淡未來前景，股價全日跌1.75%。

美國聯儲局宣布今年第2次減息，聯邦基金利率調低0.25厘，至介乎1.75至2厘，符合市場預期。該局主席鮑威爾表示，減息行動主要考慮到全球經濟前景發展，以及作為應對風險的保險措施。

他相信，美國經濟仍將溫和增長，該局未來是否進一步減息需依賴於經濟數據，沒有預設的貨幣政策決定。

聯儲局官員對未來是否進一步減息存在意見分歧。根據預測利率「點陣圖」，17名高級聯儲局官員之中，有10位預期今年不會再減息；並有7位預期今年底前將再減息一次。

值得留意的是，一直向該局施壓要大手減息的美國總統特朗普明顯感到不滿。他在聯儲局公布議息結果後，隨即於社交媒體Twitter上發文，指摘聯儲局及其主席鮑威爾「再度失敗」，又狠批該局「沒有勇氣，沒有常識，沒有遠見(No “guts,” no sense, no vision!)。 」

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