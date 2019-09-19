美息前瞻：下月減息可能性僅4成

美國聯儲局宣布減息，但官員們對於下次減息存在意見分歧，市場關注該局貨幣政策會否進一步寬鬆。根據利率期貨，交易員相信，10月減息的可能性為41.3%；12月減息的可能性則為64.7%。

據報道，荷蘭國際銀行認為，聯儲局將進一步實施寬鬆政策，預計會在12月減息0.25厘。該行指，全球經濟放緩的憂慮升溫，而歐洲央行新一輪寬鬆政策恐仍難以刺激當地經濟復甦，加上貿易政策問題，沙特和伊朗的局勢轉趨緊張，以及英國脫歐風險等因素，均會對美國經濟帶來逆風挑戰。

北歐聯合銀行相信，美國不會陷入衰退，估計未來仍將減息兩次。丹斯克銀行則認為，聯儲局在流動性上的行動和溝通令人失望，預計接下來4次會議都會減息。

事實上，聯儲局官員對於下次減息仍存在意見分歧。該局最新發表的預測利率「點陣圖」(dot plot)顯示，17名高級聯儲局官員之中，有10位預期今年不會再減息；並有7位預期今年底前將再減息一次。

此外，該點陣圖顯示，聯儲局預期明年不會再減息，而2021年及2022年則分別預期再減息一次。

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