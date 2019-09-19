中遠海運港口出售多個內地港口權益予上港集團

中遠海運港口指，預期截至2019年12月31日止年度綜合損益表將錄得來自該等交易之淨溢利約5.955億港元；計劃將所得款項用於未來發展、一般營運資金，以及償還貸款。

中遠海控指出，該等交易符合中遠海運港口的戰略計劃，即出售資產以實現資金回流，為未來發展增添動力。出售多個吞吐量及盈利貢獻相對較小之港口資產的權益將有助進一步精簡碼頭組合及提高其盈利能力。

中遠海運港口銳意在全球打造控股碼頭網絡，同時強化口及碼頭業務的控制力和管理能力，相信該等交易可改善中遠海運港口長江三角洲碼頭組合的整體質素。

除上述關聯交易外，中遠海運港口亦有意出售其於太倉國際集裝箱碼頭及江蘇長江石油化工之全部間接權益。

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