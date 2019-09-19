【市前重點睇】道指先跌後升 油價連日回吐
2019年09月19日 07:55
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●美元一度升至98.693；圓匯報108.4；歐元兌美元報1.103；英鎊報1.247。港匯弱企7.8296。離岸人民幣(CNH)在7.08水平。金價低見1,490美元；油價連跌兩日。道指期貨偏軟。
●美國聯儲局宣布今年第2次減息，聯邦基金利率調低0.25厘，至介乎1.75至2厘，符合市場預期。https://bit.ly/2kR2jtL
-香港金管局下調基準利率0.25厘至2.25厘。
●美國總統特朗普在聯儲局公布議息結果後，指摘聯儲局及其主席鮑威爾「再度失敗」，又狠批該局「沒有勇氣，沒有常識，沒有遠見。 」
●聯儲局預測利率「點陣圖」顯示，17名高級聯儲局官員之中，有10位預期今年不會再減息；並有7位預期今年底前將再減息一次。
●美國聯儲局主席鮑威爾表示，不相信該局會推行負利率政策，來應對未來經濟疲弱。
●根據利率期貨，交易員相信，美國10月減息的可能性為41.3%；12月減息的可能性則為64.7%。
●美國10年期國債孳息率下跌0.52點子，報1.7961厘。2年期和10年期美債孳息率差收窄。
●美國國會正加快步伐，試圖通過威脅剝奪香港的特殊貿易地位，向中國施壓。不過特朗普政府尚未對是否支持《香港人權與民主法案》表態。
-香港財政司司長陳茂波接受內地官媒訪問，指第3季經濟增長呈負面趨勢。
●道指收報27,147點，升36點或0.13%；標指收報3,006點，升1點或0.03%；納指收報8,177點，跌8點或0.11%。https://bit.ly/2m0NOny
●港股ADR指數收報26,668點，跌85點。
●即月恒生指數夜期收報26,629點，跌103點，低水125點，成交15,862張。
●國際油價連跌兩日。紐約期油收報每桶58.11美元，跌1.23美元或2.1%；布蘭特期油收報每桶63.6美元，跌95美仙或1.5%。
-特朗普指示美國財政部大幅增加對伊朗的制裁，並表示將在48小時內宣布決定。
●紐約期金收報每安士1,515.8美元，升2.4美元或0.2%。
●英國富時100指數收報7,314點，跌6點或0.09%；法國CAC指數收報5,620點，升5點或0.09%；德國DAX指數收報12,389點，跌17點或0.14%。https://bit.ly/2kQF17h
●市場預期日本央行周四(19日)將維持利率及資產購買計劃不變。但因行長黑田東彥在7月會議稱願意考慮必要時進一步調降負利率，投資者仍保持高度警惕。
●傳希臘計劃提供多達90億歐元的國家擔保，幫助該國銀行減少資產負債表上沉重的壞帳負擔。
●內地官媒報道，國家主席習近平在河南省考察時，要求加強重大基礎設施建設。
●美國限制向華為出口技術，市傳華為被全球網絡安全論壇暫停資格。
●美國兩黨議員提案禁止聯邦政府採購中國無人機。
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