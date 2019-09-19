【股民熱話】香港「財路」全被封　該如何自處？

這幾個月香港經歷咗太多「第一次」﹗為了政治因素，搞到幾乎每周都示威衝突大放「煙」槍、要為機場申請禁制令、就連夜馬賽事都要取消，確令不少香港人覺得如今的香港太不像樣！

事實上，近年港股成交萎縮，二三線股大半交投近乎死寂，話中資科創股有得炒，結果又係成為一個又一個坑錢的氹，香港股票經已冇得炒好耐了！股冇得炒，如今連馬都冇得賭，對於唔少鍾意博彩和投資的香港人而言，情緒真係好抑鬱！

炒股賭馬算是橫財、偏財，那正財呢？去年末季以來中美貿易戰開始拖低香港經濟增長，至今年增長一直在放緩，如無意外未來一個月可以確認香港經濟陷入技術性衰退。此期間金融唔得、貿易物流唔得，旅遊消費市道就更加係急轉直下，連帶地產市道都受拖累，商舖空置率急升，酒店員工要放冇薪假，百業都在縮減人手，總之生意難撈，打工仔飯碗危危乎！香港地炒冇得炒、賭冇得賭、就連生意都冇得做，安居樂業都變成奢侈，所有「財路」皆路路不同，那還有甚麼可取之處？

所以昨日中午過後聽到取消夜馬的消息，魚缸中人無不嘆息。僅三個月，港府施政頻頻失誤令到香港陷萬劫不復之地，最慘至今仍未有解決辦法，到底香港人的黑暗日子何時才見盡頭？

有股友笑言，還好唔少香港人每個星期唔買唔安樂的六合彩係冇公眾席，幾十個寫住冧巴的球碌碌吓就開到彩，亦唔會怕「煙」，被捲入政治風波的可能性不大，否則斷埋呢條「財路」，香港人真係要絕望了...

時勢如是，仍留喺魚缸，得兩件事情可以做，第一，係等位沽期指，皆因無論中資股點頂，都只係唔跌，但難以大幅拉升指數，且耐心留意睇位沽期指的機會；第二，就長坐黃金相關產品，實金又好，紙金有好，黃金ETF都好，以對抗經濟逆風。筆者就始終覺得，香港經濟處境一天比一天差，「戒急用忍」四個大字，是此刻每個投資者都必須要謹記的。

東方產經專欄作者帥哥

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