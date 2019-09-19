金管局：美國今次減息對香港利率未必有影響

美國一如市場預期減息0.25厘，金管局總裁陳德霖認為，美國此次減息對港息未必有太直接影響，不過料短期內對資產市場及經濟活動有幫助。

他指，近期的香港銀行同業拆息(Hibor)較去年更貼近美元拆息走勢，1個月期港元拆息處2厘水平，僅略低於美元拆息。近日見到銀行上調定期存息及按揭貸款利率，相信短期而言，港息將受本地港元資金供應影響，長期則會貼近美息。

他表示，金管局已跟隨下調貼現窗基本利率25點子，至2.25厘，並指出聯儲局對利率走勢看法的不確定性較大，呼籲大眾要小心管理風險。

不過，他提到，今次聯儲局委員對短期息率走勢有明顯分歧，在當地經濟平穩的情況下，出現這情況較少見。

陳指出，香港是重要貿易中介港，盛衰很受中美貿易影響。而社會問題亦不利經濟發展，希望盡快恢復秩序。在出口下跌，零售及餐飲等行業轉差拖累，香港第三季經濟下行壓力不輕。金管局及銀行界將會配合政府措施，扶助中小企渡過難關，解決資金鏈問題。

他續稱，中美貿易短期內若有協議，將有助穩定全球經濟，增強投資信心。若無進展，後遺症將更明顯浮現。

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