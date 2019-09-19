美國減息：林一鳴料聯儲局今年再降一次息

美國聯儲局一如市場預期減息四分一厘，恒指周四早間下跌。

資深財經專家林一鳴表示，聯儲局今次減息屬市場預期之內，但局內委員以7票對3票決定減息0.25厘，而不是大比數通過，令市場對未來減息預期降溫。

他預期年底前會再減一次息，可能是10月或12月，明年則會再減1至2次，較此前市場預測少，至明年年底有機會完成減息周期。

他指美國經濟暫未顯著轉差，但相信貿易戰的影響會逐步浮現，美國經濟明年初會略為轉差，到明年美國總統大選附近，預期貿易戰會解決。

港息方面，因早前美國加息沒有跟足，預期亦不會跟美息減。再者，現時最優惠利率(P)和香港銀行同業拆息(H)仍有逾3厘息差，未見很大減息空間。

股市後市方面，他預期美股明年稍為偏淡，以反映貿易戰對企業成本的衝擊逐步浮現，但料股市跌幅不多，累計約一成調整左右。恒指則料短期維持在25,000至26,000點水平上落，而影響因素主要看中美貿易戰發展和香港反修例風波。

在息口維持低企下，香港樓價走勢仍受供求和經濟影響，在需求仍大下，住宅未必有很大跌幅，但寫字樓和商舖價格跌勢已成。

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