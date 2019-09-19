【即市分析】航空股何解飛唔起？

從基本面睇，油價雖然受到石油設備受襲影響供應而波動，但大家要留意今日(18日)有多間央行公布議息，且市場都係炒減息為主，揭示無論係環球央行定係市場資金，都認為環球經濟未來都幾大鑊，油價成本難以完全抵銷運輸需求下降的影響。

其次，中美貿易談判令市場緊張氣氛下降，但要留意事件對環球經濟已起負面影響，且中國欲以人民幣貶值，以減低關稅的衝擊，扶持出口。如是者，主要收入為人民幣，資本開支為美元的中資航空股，未來所面對匯兌虧損風險着實不少。

大行美銀美林早前發表研究報告指，三間中資航空股上半年業績表現普遍遜預期，雖然維持國航、東航及南航之「買入」評級，但就下調19年至21年企業盈利預測17至21%，目標價分別下調至8.1元、4.85元及5.35元。

策略上，油價波動不利航空股，加上環球經濟唔樂觀及貿易戰影響下，航空企業無論在客運還是貨運上，都面對艱難的營運環境，故這個板塊小注視乎消息短炒尚可，但中長線還是眼看手勿動。

－－－－－－

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。