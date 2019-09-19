港股格局：許繹彬指社會平定後才有望「真升」

港股跌勢加劇，耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬指，聯儲局一如預期下調息率25點子，狂人美國總統特朗普開腔嫌減幅小，繼續炮轟美國聯儲局主席鮑威爾「再度失敗」。美股周三轉跌為升，顯示市場未對減息效應「喝倒采」；但港股周四未承美股升勢，高開後反覆向下，恒指短線難以衝高。

他續指，九月至今，港股一致不被看好，惟大市截至本周三累升逾千點，本月曾升穿26,800的阻力區，更在未有足夠成交的支持下，乾升至27,300水平，從圖表來看確實收復了50天線，更直逼250天線，乍看之下似有所轉勢，但大市始終在低成交的水平產生升浪，從數據來看仍是「不實在」及「虛浮」的感覺。他重申，一日未能明確解決現今的社會抗爭問題，大市始終無法擺脫低成交拉鋸的困局。

本港市底仍以炒消息作主導，基本面因素未見有改善的跡象，政府預期第三季本港GDP或現負增長，第四季若果未能平亂，經濟更可能陷入衰退，未來挑戰非常艱鉅。零售、旅遊、舖市已跌入比沙士時期更慘淡的低谷，樓市成交亦慘不忍睹，加上政府下決心推出空置稅，料進一步挫低樓價及成交，對地產相關板塊必定首當其衝。現階段唯有盼望臨近十一假期前，會帶來沖喜股市的利好，值得留意的股份相信仍以政策扶持的內需股為主。

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