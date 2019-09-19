【瑞通推介】瑞聲科技未升完 牛購證可吼
2019年09月19日 11:13
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(互聯網)
瑞通認股證牛熊證銷售部：美國聯儲局一如市場預期調低聯邦基金利率0.25厘，至介乎1.75至2厘；道指隔晚收復逾200點失地，倒升36點收市，報27,147點。
恒指昨日(18日)先升後跌，收報26,754點；今早偏軟，回至26,700點之下。恒指好倉(牛證及認購權證)昨淨流出逾1,300萬港元(下同)，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾1,300萬元，反映少量資金看淡港股後市。
昨日恒指牛證街貨重貨區為收回價26,600至26,690點，而熊證街貨重貨區為收回價27,600至27,699點。
新款iPhone在內地預訂反應熱烈，著名蘋果分析員上調今年iPhone銷量，蘋果概念股瑞聲科技昨在成交配合下飆升10%，補回8月2日的下跌裂口後，今早升勢未止，再升近6%，向上挑戰47元水平，料250天線(約49.8元)為短線阻力。昨分別有近190萬元和300萬元資金淨流入其好倉和淡倉。
美團點評獲券商大幅上調目標價至97.5元，看好集團進一步鞏固在內地消費者服務市場的主導地位。美團昨在成交配合下收升4.7%，今早走勢好淡爭持，徘徊在75元之下。昨分別有401萬元和13萬元資金淨流入其好倉和淡倉。
中國平安本月以來維持在90元以上收市，近日在10天線附近穿梭，昨收報93.7元，升幅不到0.5%，今早好淡爭持，曾重返94元之上。集團日前公布今年首8個月保費收入按年升9.4%。昨有逾450萬元資金淨流出其好倉，淡倉同日則有逾100萬元淨流入。
沙特石油產量恢復步伐較預期快，油價連日下滑，昨跌逾1%的中海油今早徘徊在250天線(12.64元)附近，下一支持留意100天線(12.3元)。昨有逾170萬元資金淨流出其好倉，淡倉同日則有13萬元淨流入。
瑞通相關認股證之選擇：
瑞聲價外、中年期購(18945)，行使價56.9元，2020年4月到期，實際槓桿4.3倍。
美團輕微價外、中年期購(29161)，行使價88.3元，2020年4月到期，實際槓桿4.4倍。
平保輕微價外、中短期購(23692)，行使價99.98元，2020年2月到期，實際槓桿11.3倍。
平保貼價、中年期沽(28731)，行使價88.88元，2020年3月到期，實際槓桿6.6倍。
海油輕微價外、中短期購(20988)，行使價13.98元，2020年2月到期，實際槓桿7倍。
海油輕微價外、中年期沽(22470)，行使價11.5元，2020年4月到期，實際槓桿4.7倍。
友邦貼價、極短期購(19276)，行使價79.93元，2019年10月到期，實際槓桿14倍。
友邦輕微價外、中短期沽(21926)，行使價72.83元，2019年12月到期，實際槓桿9.5倍。
瑞通相關牛熊證之選擇：
恒指牛證(55287)，收回價26,010點，槓桿比率35.9倍。
恒指熊證(55732)，收回價26,990點，槓桿比率43倍。
瑞聲牛證(55466)，收回價36.9元，槓桿比率3.2倍。
美團牛證(55666)，收回價68.1元，槓桿比率6.3倍。
美團熊證(54755)，收回價88.6元，槓桿比率3.9倍。
平保牛證(54134)，收回價88.18元，槓桿比率13.7倍。
平保熊證(58833)，收回價98.5元，槓桿比率14.1倍。
海油牛證(55664)，收回價11.38元，槓桿比率7.4倍。
海油熊證(52998)，收回價13.13元，槓桿比率15.8倍。
舜光牛證(55463)，收回價110.8元，槓桿比率8倍。
舜光熊證55946，收回價：130.9元，槓桿比率：7.1倍
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