【瑞通推介】瑞聲科技未升完　牛購證可吼

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國聯儲局一如市場預期調低聯邦基金利率0.25厘，至介乎1.75至2厘；道指隔晚收復逾200點失地，倒升36點收市，報27,147點。

恒指昨日(18日)先升後跌，收報26,754點；今早偏軟，回至26,700點之下。恒指好倉(牛證及認購權證)昨淨流出逾1,300萬港元(下同)，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾1,300萬元，反映少量資金看淡港股後市。

昨日恒指牛證街貨重貨區為收回價26,600至26,690點，而熊證街貨重貨區為收回價27,600至27,699點。

新款iPhone在內地預訂反應熱烈，著名蘋果分析員上調今年iPhone銷量，蘋果概念股瑞聲科技昨在成交配合下飆升10%，補回8月2日的下跌裂口後，今早升勢未止，再升近6%，向上挑戰47元水平，料250天線(約49.8元)為短線阻力。昨分別有近190萬元和300萬元資金淨流入其好倉和淡倉。

美團點評獲券商大幅上調目標價至97.5元，看好集團進一步鞏固在內地消費者服務市場的主導地位。美團昨在成交配合下收升4.7%，今早走勢好淡爭持，徘徊在75元之下。昨分別有401萬元和13萬元資金淨流入其好倉和淡倉。

中國平安本月以來維持在90元以上收市，近日在10天線附近穿梭，昨收報93.7元，升幅不到0.5%，今早好淡爭持，曾重返94元之上。集團日前公布今年首8個月保費收入按年升9.4%。昨有逾450萬元資金淨流出其好倉，淡倉同日則有逾100萬元淨流入。

沙特石油產量恢復步伐較預期快，油價連日下滑，昨跌逾1%的中海油今早徘徊在250天線(12.64元)附近，下一支持留意100天線(12.3元)。昨有逾170萬元資金淨流出其好倉，淡倉同日則有13萬元淨流入。

瑞通相關認股證之選擇：

瑞通相關牛熊證之選擇：

舜光熊證55946，收回價：130.9元，槓桿比率：7.1倍

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