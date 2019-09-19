【專家點評】金價有機會重現升勢

花旗銀行財富管理業務高級投資策略師陳正犖：全球最大石油出口國沙特阿拉伯煉油廠遭逢襲擊後，很快就宣布本月底會全面恢復產油，其復原之快或超出市場預期。不過，中東戰雲密布形勢未改，各國和平談判機會渺茫，地緣政治風險威脅並未解除。我們亦認為，市場憂慮沙特油廠設施的安全，此部分的風險溢價將反映現時油價上，油價短暫或將繼續波動。

政治風險往往最難估計，部分資金繼續選擇停泊避險資產，金價近日都在1,500美元附近徘徊，加上油價上升對經濟來說是雙刃劍，當中可能令環球衰退風險增加，環球央行或有需要保持寬鬆，對金價亦帶來一定支持。

現貨金兌美元未有跌穿上升通道的底部並開始回升，而技術指標亦由極端水平回升。金價有機會上試甚至升穿之前高位1,557美元，目標或為1,690美元水平。

不過，資金避險情緒還會受到其他因素影響，包括中美貿易談判。近期中美互相釋出善意，為下月初會談作好準備，市場並不排除兩國可能會有一個「迷你協議」(mini deal)，屆時金價走勢或會受限。

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