修例風波：RICS調查料短期港樓價量及租金續跌

受中美貿易戰及近日香港的社會緊張氣氛影響，市場情緒持續低落。據皇家特許測量師學會(RICS)及千居公布最新香港住宅市場調查報告顯示，信心指數由7月負54進一步跌至8月負76。

報告指出，現階段的市場情緒與去年10月中美貿易戰及2016年2月宣布加息時十分相近，惟有別以往，今次社會不穩的局面未見明朗化。買家及租務需求顯著轉弱，租務需求首次錄得負面數字。

是次共訪問160至170名會員，隨着示威活動持續，近70%受訪者表示過去3個月住宅價格出現回落，預料香港整體住宅價格、交投量及租金將於短期內持續下行。

香港整體住宅價格預期下跌4.6%，交投量料下滑5.3%，租金則預期下跌2.5%。住宅市場預測自6月開始出現明顯逆轉，上述三項指數均由升轉跌。

RICS亞太區高級經濟師Sean Ellison稱，受訪者估計近期的大型示威活動短期內未能平息，中期的市場展望相對保守。部分受訪者視中美貿易戰升級為市場帶來明顯阻力，惟持續的社會不穩主導市場的悲觀情緒。

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