【午市重點睇】日圓彈升　人民幣回落

2019年09月19日 12:05
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    ●亞洲市，美匯指數由98.62略回至98.46；圓匯彈上107.8；歐元兌美元報1.103；英鎊守1.247。港匯企7.8257。離岸人民幣回落至7.10水平。金價繼在1,500美元樓下，一度低見1,488美元，布油報63.65美元，紐油報58.22美元。道指期貨跌72點。
    ●港股倒跌，恒生指數半日跌332點或1.24%，報26,421點。https://bit.ly/2kIxeZl
    -傳騰訊領投中國教育初創企VIPKid新一輪融資。
    -異動板塊：手機設備股續受捧，瑞聲再飆6%。
    -異動股：預警9月銷情仍非常疲弱，莎莎曾跌逾2%。
    -中遠海運港口以11.7億出售多個港口資產權益。
    -眾誠能源6.5億元收購石油業務　另配售股份。
    -港股格局：許繹彬指社會平定後才有望「真升」。
    ●【即市分析】
    -航空股何解飛唔起？https://bit.ly/2mgZ0MG
    -港股兩大陣營高下立見？https://bit.ly/2lTVVlD
    ●A股快報：滬深三大指數半日收市靠穩。https://bit.ly/2mm2FZH
    ●亞洲股市：日股中段升不足百點。https://bit.ly/2lW5QY0
    ●香港金管局下調基準利率0.25厘至2.25厘。https://bit.ly/2kTstMi
    -金管局：美國今次減息對香港利率未必有影響。
    -港府：香港經濟或進入衰退，第四季挑戰仍大。
    ●美國聯儲局宣布減息0.25厘，符合市場預期。https://bit.ly/2kR2jtL
    -日本央行維持利率負0.1%不變。
    -巴西減息0.5厘，利率降至歷史低位。
    ●【專家分析】美國續減息？劉孟磯：經濟數據成關鍵。
    ●港元拆息︰1個月回至1.99厘。
    ●人民幣兌每美元中間價為7.0732，較上日下調4點子。
    ●人行重啟逆回購操作，淨投放1,700億元人民幣。
    ●匯璽III開售：今推352伙，買家「打蛇餅」排隊。
    -代理指大手客斥近1.5億元掃入6伙。
    ●澳洲8月失業率遜預期，澳元受壓。
    ●脫歐公投已3年！僅千個投行職位遷離英國。
    ●新西蘭第二季GDP增長放緩至2.1%，創5年新低。
    ●十分鐘跌逾300美元！比特幣再度失守1萬關。
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    其他精彩新聞：【股民熱話】香港「財路」全被封　該如何自處？
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