【午市重點睇】日圓彈升　人民幣回落

●亞洲市，美匯指數由98.62略回至98.46；圓匯彈上107.8；歐元兌美元報1.103；英鎊守1.247。港匯企7.8257。離岸人民幣回落至7.10水平。金價繼在1,500美元樓下，一度低見1,488美元，布油報63.65美元，紐油報58.22美元。道指期貨跌72點。

-傳騰訊領投中國教育初創企VIPKid新一輪融資。

-異動板塊：手機設備股續受捧，瑞聲再飆6%。

-異動股：預警9月銷情仍非常疲弱，莎莎曾跌逾2%。

-中遠海運港口以11.7億出售多個港口資產權益。

-眾誠能源6.5億元收購石油業務 另配售股份。

-港股格局：許繹彬指社會平定後才有望「真升」。

●【即市分析】

-金管局：美國今次減息對香港利率未必有影響。

-港府：香港經濟或進入衰退，第四季挑戰仍大。

-日本央行維持利率負0.1%不變。

-巴西減息0.5厘，利率降至歷史低位。

●【專家分析】美國續減息？劉孟磯：經濟數據成關鍵。

●港元拆息︰1個月回至1.99厘。

●人民幣兌每美元中間價為7.0732，較上日下調4點子。

●人行重啟逆回購操作，淨投放1,700億元人民幣。

●匯璽III開售：今推352伙，買家「打蛇餅」排隊。

-代理指大手客斥近1.5億元掃入6伙。

●澳洲8月失業率遜預期，澳元受壓。

●脫歐公投已3年！僅千個投行職位遷離英國。

●新西蘭第二季GDP增長放緩至2.1%，創5年新低。

●十分鐘跌逾300美元！比特幣再度失守1萬關。

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