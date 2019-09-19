【專家點評】百威勝在品牌陣容強勁
2019年09月19日 12:15
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鴻昇證券資產管理部董事總經理陳蓓敏：人民銀行周一下調存款準備金率0.5個百分點，釋放長期資金約8,000億元人民幣。估計人行需時間觀測小微企業融資成本會否受惠降低，市場預料短期內減息機會下降。而內地拉動經濟的三頭主要火車頭於8月份的增速齊遜預期。8月消費零售總額升7.5%，預期為7.9%；工業增加值增速4.4%，預期為5.2%；固定資產投資升5.5%，預期為5.6%。投資者憂慮第三季經濟增長表現，周二滬綜指失守3,000點關口。
近期新股百威亞太(01876)重啟上市程序，是次集資上限為50億美元，較上次集資意向少半。雖然如此，百威將是年內至今集資額最大新股。集團是具備品牌的啤酒股，旗下擁有約50個啤酒品牌，如百威(Budweiser)、福佳(Hoegaarden)、時代(Stella Artois)等，深受市場歡迎。早前出售澳洲業務後，可令管理層更專注於亞洲區市場。透過旗下高認受性的不同品牌，集團在打入新興市場高端啤酒方面優於其他競爭對手。
百威亞太招股價為27至30元，市盈率約為47至52倍，較上次進取，但仍有新加坡政府投資公司作基石投資者，可增加市場信心。建議投資者現金認購。
(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG 082)
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