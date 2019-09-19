CPA：對兩名會計師及一事務所作紀律處分

香港會計師公會(HKICPA)轄下一紀律委員會指，於2019年8月12日就答辯人包括執業會計師葉慶林(會員編號：A01360)、執業會計師梁家輝(會員編號：A21521)及葉梁會計師事務所(事務所編號：2091)在沒有或忽略遵守、維持或以其他方式應用公會頒布的專業準則，對他們作出譴責。

此外，紀律委員會命令葉慶林及梁家輝須分別繳付罰款12萬港元，而葉梁會計師事務所須繳付罰款10萬元。3名答辯人亦須共同繳付公會費用44,866元。

葉梁會計師事務所曾於2009至2016年擔任一間私人公司的核數師。葉於2009至2013年擔任審計項目的執業合夥人。梁於2014至2016年接任審計項目的執業合夥人，而葉於此期間則為質量控制覆核人。

在執行該等審計項目期間，葉的數名近親乃該客戶公司的董事及股東，而他亦於2014年成為該公司股東。此情況嚴重影響核數師的獨立性。葉及梁沒有採取適當措施解決情況，而葉梁會計師事務所亦沒有制訂完備的政策及程序，以確保其審計人員及審計項目符合保持獨立性的要求。

經考慮有關情況後，公會根據香港法例第50章《專業會計師條例》第34(1)(a)(vi)條作出投訴。答辯人承認投訴屬實。

經考慮有關情況後，紀律委員會根據《專業會計師條例》第35(1)條作出上述命令。委員會認為保持獨立性是會計專業的基本原則，亦注意到有關違規行為持續達8年，情況嚴重。

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