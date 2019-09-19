樓價UPDATES：新葵芳花園重現600萬元成交

二手業主為出貨減價，葵涌新葵芳花園重現600萬元可做高成數按揭成交，項目一個兩房單位，前後累減95萬元，終售600萬元，樓價回到今年首季水平。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●西灣河逸濤灣4座低層A室，實用面積551方呎，兩房間隔，望開揚市景，獲租客以27,500元租入，實用呎租約49.9元，業主於2004年8月以330萬元購入，按買入價計算，租金回報約10厘。

●堅尼地城加多近山高層E室，實用面積731方呎，套三房間隔，坐享單邊開陽景觀，以每月45,000元租出，實用呎租61.6元，原業主於2016年5月以2,024萬元買入，持貨3年，租金回報2.7厘。

●西半山聚賢居2座中層D室，實用面積443方呎，兩房間隔，以1,240萬元易手，實用呎價27,991元，原業主於2005年10月以553萬元買入，持貨14年，帳面獲利687萬元，單位升值124%。

●港島南貝沙灣4期6座中層C室，實用面積約1,296方呎，套三房連工人套間隔，附車位，外望優美海景，以3,998萬元沽出，實用呎價約30,849元，原業主於2009年10月以2,290萬元購入，持貨10年，轉手帳面獲利約1,708萬元，物業升值逾75%。

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九龍區

●將軍澳居屋富康花園6座低層A室，實用面積431方呎，兩房間隔，望內街景，剛以未補價第二市場價370萬元成交，實用呎價8,585元，原業主於1998年4月以108萬元買入，當時單位亦未補地價，持貨21年，現沽出單位帳面獲利262萬元離場，期內升值2.4倍。

●將軍澳南豐廣場6座中層A室，實用面積約691方呎，套三房間隔，原先叫價990萬元，經議價後減價70萬元或約7%，終以920萬元沽出，實用呎價約13,314元，原業主於2004年5月以235萬元購入，持貨15年帳面獲利約685萬元，物業升值逾2.9倍。

●紅磡海濱南岸本月暫錄2宗成交，其中1座中層C室，實用面積590方呎，屬三房兩廳兩廁間隔，今年8月開價1,160萬元，現降價97萬元，以1,063萬元售出，實用呎價18,017元，新買家為同區換樓客，鍾情單位位處單邊，議價後即拍板入市作新居之用。

●大角咀港灣豪庭1座低層D室兩房戶，望池景，實用面積約337方呎，以約750萬元放盤約兩個月，獲外區客接洽，雙方議價後減價約115萬元，以635萬元成交，減幅約15%，實用呎價約18,843元，新買家為首置客，原業主於2014年7月以約460萬元購入，轉售帳面賺約175萬元，物業升值約38%。

●西南九龍匯璽1A座低層B室，實用面積1,304方呎，四房間隔，望海景，放盤約個半月，經租客洽租，由於業主認為租客背景不俗，議價後減一成，終以50,000元租出，實用呎租約38.3元，業主於2017年3月以2,462.21萬元購得，按現水平租金計，回報率逾2.4厘。

●西南九龍匯璽II第3B座低層H室一房戶，望樓景，實用面積約362方呎，以約18,500元放租約1個月，即吸引外區客洽詢，雙方議價後輕微減價700元，以17,800元租出，實用呎租約49.2元，新租客為夫婦，業主於2017年12月以約736萬元購入上述單位。

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新界區

●葵涌新葵芳花園C座中低層1室，實用面積418方呎，兩房間隔，業主於今年5月放盤，叫價695萬元，當時仍有租約，無樓睇，8月中租約完結，可睇樓，但因單位有大量入牆傢俬，加上市場氣氛影響，仍未獲承接，遂於9月初降價至660萬元，近日有買家還價至600萬元，經過兩天議價，業主最終讓步減至600萬元成交，樓價回到今年首季水平，實用呎價14,354元，新買家為區內分支家庭，睇樓三個月入市。

●東涌昇薈1座極高層B室，實用面積1,442方呎，四房雙套房連儲物套房間隔，單邊望海景，特高樓底，剛獲外籍家庭以45,000元承租，實用呎租31.2元，業主於2016年7月以1,920萬元買入，現可享約2.8厘租金回報。

●元朗怡豐花園A座高層3室，實用面積460方呎，原則三房間隔，8月初叫價620萬元，剛減至582.8萬元成交，實用呎價12,670元，新買家為區內用家，睇樓數個月，目標入市元朗市中心較大面積單位，見上址業主肯大幅減價，即日決定入市。

●元朗YOHO MIDTOWN本月成交明顯加快，已錄得8宗成交，其中6座中層C室，實用面積940方呎，四房套房連儲物套房間隔，叫價1,300萬元，最終以1,238萬元沽出，實用呎價13,170元。

●粉嶺碧湖花園9月暫錄約3宗成交，新近錄得6座高層F室，實用面積400方呎，兩房間隔，以520萬元易手，實用呎價13,000元，原業主則於2005年以112萬元購入上址，持貨約14年，是次易手帳面獲利約408萬元離場，單位升值約3.6倍。

●沙田第一城本月暫錄逾23宗成交，已超過上月全月錄17宗成交，最新錄29座中層C室，實用面積327方呎，兩房間隔，議價後以530萬元易手，實用呎價16,208元，原業主則於2007年以142萬元購入單位，持貨12年，是次沽出單位帳面獲利388萬元離場，單位升值約2.7倍。

●馬鞍山薈朗1座低層B2室，實用面積221方呎，開放式間隔，開價約410萬元，議價後以400萬元易手，實用呎價18,100元，原業主於2016年以299萬元購入單位，持貨3年，是次沽出單位帳面獲利約101萬元離場，單位升值約33.8%。

●大圍名城1座南翼高層C室，實用面積約959方呎，四房連套房間隔，望獅子山景，有外區換樓客，心儀上址享開揚景觀，加上間隔闊落實用，睇樓一次火速決定承接，而原業主去年底開價約1,900萬元放盤，累積下調價格逾16%，最終以1,590萬元成交，實用呎價約16,580元，創近期同類成交價新低。

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