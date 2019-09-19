美國減息：景順指美經濟前景佳　料年內不會再減息

美國聯儲局公開市場委員會昨晚宣布減息0.25厘，為今年第二次減息。景順亞太區(日本除外)環球市場策略師趙耀庭表示，美國聯儲局將基準利率下調0.25厘，至1.75到2厘區間，合乎市場預期。由於聯儲局官員對未來需否進一步減息存在分歧，當局對貨幣政策前景較為強硬，或有機會令市場失望。基於美國經濟前景仍然強勁，這可能是今年最後一次減息。

市場啟示方面，他指，聯儲局的寬鬆貨幣政策對股票和其他風險資產應屬正面。面對聯儲局減息，全球各國央行都同樣會以減息作出回應，所以相對其他貨幣，美元可能仍會保持強勢。

趙氏指，在目前寬鬆貨幣政策環境，以及全球三分之一的固定收益產品均呈現負收益率情況下，仍然偏好風險資產。較低的利率環境應會促使投資者承擔更大的風險，並尋找有更高回報的另類資產。面對英國脫歐、中美貿易緊張局勢、以及中東石油供應不穩等持續的政治不確定因素，保持冷靜和分散投資是明智的做法。

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